Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Viktor Orban’dan Teşekkür ve İş Birliği Mesajı

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Viktor Orban, Türk devletlerinin Macaristan’a verdiği destek için teşekkür ederek, TDT ile kurulan ekonomik ve stratejik ilişkilerin ülkesine büyük katkı sağladığını ifade etti. Avrupa Birliği çerçevesinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Orban, Türk dünyası ile geliştirilen iş birlikleri sayesinde Macaristan’ın bu zorlukların etkisini hafiflettiğini belirtti.

"Üç yıldır savaşın gölgesindeyiz ve bu süreçte Türkiye’nin barış girişimlerinin önemini daha net gördük," diyen Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik çabalarına övgüde bulundu. Erdoğan’ın üstlendiği barış misyonunun ahlaki olduğu kadar stratejik açıdan da değerli olduğunu vurguladı.

“Türk Akımı Olmasaydı Macaristan Zor Durumda Kalırdı”

Enerji güvenliği konusuna da değinen Orban, Türk Akımı projesinin Macaristan için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu projeye verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. "Bu boru hattı olmasaydı, Macaristan enerji krizinde çok daha zor bir durumda olurdu" diyen Orban, enerji iş birliğinin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğine işaret etti.

Sadır Caparov: “Zirve, Ortak Gücümüzün Göstergesi”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve TDT Dönem Başkanı Sadır Caparov ise zirvede yaptığı konuşmada, küresel güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde Türk devletlerinin yüksek düzeyli koordinasyonunun önemine dikkat çekti. Caparov, “TDT çatısı altında bölgesel entegrasyon ve halklarımızın refahı için yürüttüğümüz tüm çabaları sürdüreceğiz. Kırgızistan olarak desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Tokayev’den Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de konuşmasında, küresel ticarette artan tarifeler ve korumacılığın ülkeler arası ilişkileri zorlaştırdığına dikkat çekti. Tokayev, bu dönemde TDT ülkeleri arasında hayata geçirilecek ortak projelerle ekonomik dayanışmanın daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

