Günlük hayatında dahi Formula 1 güvenlik aracını kullanan Yılmaz’ın koleksiyonu, otomobil tutkunlarının hayallerini süslüyor.

16 araçlık özel koleksiyon

Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan 34 yaşındaki Emre Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü özel bir otomobil garajına dönüştürdü. On yılı aşkın süredir topladığı sınırlı üretim Mercedes-Benz modelleri, şimdi kendi oluşturduğu müzede sergileniyor. Yılmaz’ın koleksiyonunda şu ana kadar 16 araç yer aldı; bunlardan 6’sı hâlâ müzede sergileniyor.

Koleksiyonda, Yeşilçam döneminden kalan ve ünlü isimlere ait araçlar da bulunuyor. Bunlar arasında, Filiz Akın’ın 1974 model tek kapı 450 SLC V8 Mercedes’i en dikkat çeken modellerden biri. Ayrıca 1963 model Mercedes 220s, 1982 model 280 CE Amerikan Coupe, 1987 model 190e 2.3, 1984 c126 500 SEC Wald Japan ve 1992 model 129 R 300 SL Cabriolet Convertible gibi klasikler de müzede sergileniyor.

Gündelik araç: Formula 1 güvenlik otomobili

Emre Yılmaz, koleksiyon tutkusunu yalnızca sergilemekle sınırlı tutmuyor; gündelik yaşamında da benzersiz bir araç kullanıyor. Formula 1 yarışlarında güvenlik aracı olarak görev yapan 1996 model, 5000 cc motor hacmine sahip 55 AMG Mercedes-Benz, Yılmaz’ın şehir içi kullanımındaki favorisi. Siren, çakar sistemi ve dönemine ait mühendislik teknolojileriyle donatılmış bu araç, trafikte görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

“Mercedes’in olduğu yerde sadece Mercedes olur”

Klasik otomobillere ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Yılmaz, Mercedes markasına olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

“Otomobil koleksiyonuna 10 yıl önce başladım. Rahmetli Ali Osman Ulusoy’a hediye edilen 116 kasa Mercedes’i alarak ilk adımı attım. Mercedes sevdası çocukluktan geliyor. Çok özel bir BMW çıksa bile koleksiyonuma almayı düşünmem, çünkü Mercedes’in olduğu yerde sadece Mercedes olur.”

Koleksiyonerlerle iletişimde

Yılmaz, dünyanın dört bir yanındaki Mercedes tutkunlarıyla iletişim hâlinde olduğunu da belirtiyor: