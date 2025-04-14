Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Katılım bankacılığı alanındaki öncü kurumlardan Albaraka Türk, hisse başına brüt 0,1724 TL, net 0,1466 TL temettü ödeyecek.

Hak kullanım tarihi: 15 Nisan

Ödeme tarihi: 17 Nisan

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO)

Moda ve lüks segmentin güçlü temsilcisi Vakko, bu yıl yatırımcısına cömert davranıyor. Pay başına brüt 4 TL, net 3,4 TL temettü dağıtacak.

Hak kullanım tarihi: 15 Nisan

Ödeme tarihi: 17 Nisan

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Yurt içi ve yurt dışı projeleriyle adından söz ettiren Enka İnşaat, pay başına brüt 2 TL, net 1,7 TL temettü ödeyecek.

Hak kullanım tarihi: 16 Nisan

Ödeme tarihi: 18 Nisan

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)

İlaç dağıtım markası Selçuk Ecza, pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü verecek.

Hak kullanım tarihi: 17 Nisan

Ödeme tarihi: 21 Nisan

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Temettü, yatırımcılar için sadece gelir elde etme değil, aynı zamanda şirketlerin kârlılığının bir göstergesi olarak da önem taşıyor. Hisse senetlerini temettü tarihinden önce portföyünde bulunduran yatırımcılar bu ödemelerden faydalanabilecek.

Borsa İstanbul’da bu hafta gözler hem şirket bilançolarında hem de bu dört hissede olacak. Portföyünü temettü geliriyle güçlendirmek isteyen yatırımcılar için fırsat dolu bir hafta başlıyor.