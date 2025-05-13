1. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT)

Eczacıbaşı Yatırım, bu yıl da yatırımcısını sevindirmeye hazırlanıyor. Şirket, pay başına brüt 6,6666666 TL, net 5,6666666 TL temettü ödeyecek.

Temettü Hak Kullanım Tarihi: 14 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 16 Mayıs 2025

2. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi (ECILC)

Eczacıbaşı’nın bir diğer iştiraki olan ECILC, pay başına brüt 1,7511601 TL, net 1,4884860 TL temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Temettü Hak Kullanım Tarihi: 14 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 16 Mayıs 2025

3. Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS)

Mobilya ve inşaat sektörlerine yönelik dekoratif yüzey üretimi yapan Gentaş, temettüsünü iki taksitte ödemeyi planlıyor. Toplamda pay başına brüt 0,30 TL, net 0,255 TL ödeme yapılacak.

1. Taksit Hak Kullanım Tarihi: 14 Mayıs 2025

1. Taksit Ödeme Tarihi: 16 Mayıs 2025

2. Taksit: Temmuz ayında ödenecek. (Kesin tarih şirket tarafından daha sonra açıklanacak.)

4. Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)

Çimento sektörünün önemli oyuncularından Limak, yatırımcısına pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü verecek.

Temettü Hak Kullanım Tarihi: 15 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 20 Mayıs 2025

Bu haftaki temettü takvimi, yatırımcılara nakit getirinin yanı sıra, şirketlerin kârlılık performansına dair önemli sinyaller de sunuyor. Temettü yatırım stratejisini benimseyen yatırımcılar için bu haftaki ödemeler yakından takip edilmeli.