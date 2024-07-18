Gaziantep'te yöresel tatlılardan olan ve baklava ile birlikte 500 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen katmer, günümüzde de eşsiz lezzetiyle insanların damağında güzel bir tat bırakıyor. Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.



Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri çöp şiş şeklinde yaptı ve ‘çöp şiş katmer' ismini verdi. Üzerini çikolata ile kaplayıp dondurma ile servis etmeye başladı. Gelen müşterilerin tadına hayran kaldığı çöp şiş katmer ismiyle de dikkat çekerken şuan da yok satıyor.



İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, katmeri çeşitlendirmek için çalıştıklarını belirterek, “Yeni ürünümüzün adı çöp şiş katmer. Katmeri açıyoruz simit şekline getirip çöp şişe takıp fırına veriyoruz. Ve sonrasında çikolataya bandırıp o şekilde servis ediyoruz. Müşterilerimiz çok beğendi birkaç gün oldu bu ürünü çıkaralı ama yoğun talep var. Yeni ürünler çıkarmaya çalışıyoruz katmeri nasıl geliştirebiliriz derken Adana'da en çok et yeniyor çöp şiş kuşbaşı derken dedik ki biz bunu çöp şişe takalım üzerine de çikolatayla kaplayalım dedik. Bu şekilde de tuttu beğenildi. Güzel hafif bir tatlı önümüzdeki günlerde de bu ürünümüze tescil için başvurumuzu yapacağız. Adanalı olunca ne etten ne tatlıdan vazgeçebiliyoruz. O yüzden ürünümüzün adını çöp şiş katmer koyduk” dedi.



Çöp şiş katmer yiyen müşterilerden Fatma Koşcağız ise “Hafif ve lezzetli bir tatlı çok beğendim güzel tadı. Çöp şiş diye duyunca ismini Adana'da olduğumuz için aklıma et geldi tabi ama tatlıya uyarlamaları çok güzel olmuş” diye konuştu.