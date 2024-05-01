Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Tarot (Horrorscope), Bakkal Amca: Mahmut Tuncer, Back to Black, Sobe: Sakallı Bebek, Çocuk Kalbi, Sinemada İtiraz Ediyorum, Üç Günlük Dünya, Grabuna, Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay, Küçük Prens Karlar Ülkesi (The Swiss Adventure), Tereddüt Çizgisi ve Hanna ve Minik Canavarlar (Hanna And The Monsters)
filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden korkuya, dramdan gerilime ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
3 Mayıs Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ve Spenser Cohen’in üstlendiği Tarot (Horrorscope), tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor. Bir grup arkadaş, başka birinin destesini asla kullanmamak şeklindeki kutsal Tarot okuma kuralını pervasızca ihlal ettiğinde, bilmeden lanetli kartların içinde sıkışıp kalmış, korkunç bir kötülüğü serbest bırakırlar. Birer birer kaderle yüzleşen gençler, kartların öngördüğü gelecekten kaçmak için kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulurlar.
- Bilal Kalyoncu yönetmenliğinde vizyona girecek Bakkal Amca: Mahmut Tuncer, biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini konu ediniyor. Yönetmen olan Tevfik Gürol, kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el atsa batırır. İşleri bir türlü yolunda gitmeyen Tevfik, yapımcı Taner Dişli’nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını görünce Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Bu film sayesinde tefecilere olan borcunu ödemeyi uman Tevfik’in tek sorunu Mahmut Tuncer’in yaşayan ve ismi unutulan bir türkücü olmasıdır. Acaba bu film tutacak mıdır?
- Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu Back to Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini konu ediniyor. Amy Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, efsanevi sanatçının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor. Amy'nin bakış açısından anlatılan filmde, tüm zamanların en efsanevi albümlerinden birinin merkezindeki çalkantılı ilişki anlatılıyor.
- Haftanın korku filmlerinden Sobe: Sakallı Bebek, travmalarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Saadet, çocukluk dönemini anne ve babasının başına gelen tuhaf olaylar nedeniyle travmalar yaşayarak geçiren bir kadındır. Yaşadığı travmalar nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan Saadet, hayatını mahveden bu travmalardan kurtulmak ister ve bu amaçla istemediği bir yolculuğa çıkar. Saadet, zamanın sürekli tekrar ettiği bu yolculukta, paralel bir evren içerisinde sıkışıp kalır. İçine düştüğü labirentten kurtulmanın yolunu arayan Saadet, çıkış yolunu bulabilecek midir?
- Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği Çocuk Kalbi, arkadaşlarının taşınmasını engellemek için bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ailesiyle birlikte şirin bir kasabada yaşayan Emre’nin babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle aile taşınmayı düşünür. Bu durum Emre’nin okulundan ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmasına neden olacaktır. Emre’den ayrılmak istemeyen arkadaşları, Emre’nin babasının lokantasını Türkiye’nin en ünlü lokantası haline getirmeye çalışırlar. Ancak bu süreçte asıl mücadeleyi her fırsatta başlarına bela olan okulun kötü çetesine karşı verirler.
- Haftanın komedi filmlerinden Sinemada İtiraz Ediyorum, Müfit Can Saçıntı’nın 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü beyaz perdeye taşıyor. Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan Saçıntı, evlilikten, eğitim sistemine, zamlardan, reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi başarıyor. Gösterisinde birlik beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmeyen Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda izleyenlere “Mutluluk Formülü” de veriyor.
- Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Küçük Prens Karlar Ülkesi (The Swiss Adventure), çıktığı macera dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Grisha, mecera ruhlu olan bir çocuktur. Zengin kontun oğlunun yerine geçmeye zorlanan Grisha, kendisini İsviçre seferinde bulur. Grisha, çıktığı bu yolculukta türlü zorluklar ve önemli olaylarla karşı karşıya kalır. Grisha bu süreçte beklenmedik bir şekilde kendisini ortasında efsanevi Rus komutan Alexander Suvorov’un emrinde hizmet ederken bulur.