"Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı" sözleriyle veda mesajına başlayan başarılı futbolcu, ilk giydiği andan itibaren sarı-lacivert formaya olan bağlılığını ve taraftarlardan gördüğü desteği vurguladı. Takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Osayi-Samuel, "Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık" dedi.

Kulüpte sadece futbol değil, bir aile ortamı bulduğunu belirten yıldız oyuncu, perde arkasında emek veren tüm personele de özel bir parantez açarak, "Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Veda mesajını, "Bu bir veda değil, görüşmek üzere" sözleriyle tamamlayan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli camiada iz bırakarak ayrılmış oldu.

Fenerbahçe kariyerinde mücadeleci oyun tarzı ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgisini kazanan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere’de yeni bir sayfa açarken, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını da kalbinde taşıyacağını bir kez daha gösterdi.