Temmuz ayının başında 70 dolar seviyelerinde işlem gören Brent petrol, özellikle Orta Doğu'da artan tansiyon ve olası arz kesintilerine yönelik beklentilerin etkisiyle güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD ile İran arasında devam eden gerilim, yatırımcıların enerji arzına ilişkin kaygılarını artırırken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Enerji piyasalarında oluşan belirsizlik ortamı, küresel arzın sekteye uğrayabileceği endişelerini güçlendirirken, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birini test etti.

Akaryakıt fiyatları yakından izleniyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişin, önümüzdeki günlerde başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt ürünlerinin maliyetlerine de yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlerin pompaya yapılacak olası fiyat güncellemelerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Uzmanlar ise jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak petrol piyasasında oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor. Arz tarafında yaşanabilecek yeni gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdüreceği belirtiliyor.