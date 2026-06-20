Pazarlama ve iletişim sektörünün öne çıkan ödüllerinden biri olan Brandverse Awards, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen, Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde motosiklet kategorisinde altın ödülün ve otomobil kategorisinde bronz ödülün sahibi Honda Türkiye oldu.

Motosiklet kategorisinde sekizinci kez altın ödülü kazanan Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medyadaki başarısı ile zirvedeki yerini korudu. Otomobil kategorisinde de bronz ödülün sahibi olan Honda Türkiye, otomotiv sektöründe başarılı iletişim yönetimi ve tüketici odaklı çalışmalarıyla dikkat çekti.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü ödülleri için farklı sektörlerden 52 binden fazla markanın sosyal medya hesaplarının, 1 Nisan 2025 – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre analitik incelemesi tamamlandı. Marka başvuruları kabul edilmeyen bu bölümde; markaların sosyal medya performansları, tamamen istatiksel olarak sosyal medya marka endeksi puanlarına göre değerlendirildi. SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne ilişkin veri toplama, algoritmalar ve veri analiz sistematiğini bağımsız bir danışmanlık kuruluşu olan Deloitte Türkiye iş birliği ile gerçekleştirildi. Markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim sayıları ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki veri değerlendirildi. Bu çalışma sonucunda da Honda Türkiye, motosiklet kategorisindeki birinciliğini sürdürürken; otomobil kategorisinde de üçüncü olarak ödülün sahibi oldu.