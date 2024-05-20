Uluslararası standartlarda mühendislik altyapısı ile hizmet sunan Hareket’in kendi sektöründe ilkler arasında yer alan halka arzı başarıyla sonuçlandı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (YF) eş liderliğinde, toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla, 15- 16- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında pay başına 70 TL sabit fiyatla, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanarak gerçekleşen halka arzda, halka arzın büyüklüğü 1 milyar 680 milyon TL oldu.

Osmangazi Köprüsü, Azfen Ace projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Star Rafinerisi, Senegal Stadyumu, Antalya Expo Kulesi, Navoi 1 ve 2, Guggenheim Abu Dabi müzesi, Katar Petrol ve Gaz NFE gibi mega projelere imza atan Hareket Proje’nin halka arzında, satışa sunulan 24 milyon TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Hareket Proje’nin 1 milyar 680 milyon TL büyüklüğündeki halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı ve şirket çalışanlarına tahsis edilen payların da yaklaşık 1,03 katı talep oluştu. Satış sonuçlarına göre; planlanan tahsisatla uyumlu olarak halka arzda % 74 bireysel yatırımcılara, % 25 de kurumsal yatırımcılara ve Hareket Proje grup şirket çalışanlarına da % 1 oranında dağıtım yapılırken, Hareket Proje’nin halka açıklık oranı da % 20,83 olarak gerçekleşti.

“Gücümüze ve hareketimize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkürler”

Yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Hareket’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “67 yıllık köklü şirket tarihimizde önemli bir eşiği ifade eden halka arzımızı başarı ile tamamladık. Şirketimizin küresel yolculuğundaki büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak, sürdürülebilir gelişim planımız doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak gördüğümüz halka arzımızı, yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle sonuçlandırdığımız için oldukça mutlu ve gururluyuz. Şirketimize inanan, gücümüze ve hareketimize ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine, güvenine teşekkür ederiz. Bu halka arz ile birlikte şirketimizin büyüme yolculuğuna paralel olarak, yatırımlarımızla sektörümüz için global bir oyuncu olarak varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Güçlü şirket yapımız ve yatırımcılarımızdan aldığımız destekle Hareket’i daha ileriye taşımak, ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze sağladığımız katma değeri büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş’nin payları, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar'da #HRKET koduyla Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görmesi planlanıyor.