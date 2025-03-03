Ocak ayında yükselişe geçen spor hisseleri, Şubat ayında ise düşüş yaşadı. Analistler, geçtiğimiz yıl borsada spor şirketleri üzerindeki satış baskısının bu yıl da devam ettiğini belirterek, kulüp performanslarının ve haber akışlarının hisseler üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Spor şirketlerinin mali sıkıntıları da hisse değerlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Özellikle zirveye uzak kulüplerin şampiyonluk umutlarının azalması ve şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüplerin sahadaki kötü sonuçları, hisse performanslarını olumsuz etkileyebiliyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, Fenerbahçe Futbol AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Şubat ayında sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 8,5, yüzde 10,8 ve yüzde 15,3 kayıp yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer almasına rağmen, Avrupa’daki performansıyla taraftarını üzmüş ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Fenerbahçe ise Süper Lig’de ikinci sırada yer almasına rağmen, borcunun 18,6 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında geride kaldı.

Öte yandan, yılbaşından bu yana en fazla kazancı sağlayan kulüp Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, yüzde 2,4 kazançla yatırımcısına en fazla getiriyi sağlarken, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray sırasıyla yatırımcılarına kaybettirdi. Şubat ayı itibarıyla Fenerbahçe, piyasa değeri açısından en büyük spor şirketi olarak 12 milyar 5 milyon lira değerine sahipti. Galatasaray ise 9 milyar 990 milyon lira, Trabzonspor 7 milyar 425 milyon lira ve Beşiktaş ise 5 milyar 232 milyon lira piyasa değeriyle sıralandı.