Özellikle sadece Nisan ayında gerçekleşen 89 milyon TL'lik prim üretimi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %50,8 oranında yükselişe işaret ediyor.

Ancak sektörün borsa performansı, bu olumlu gelişmelere rağmen zayıf seyrediyor. BIST Sigortacılık Endeksi, yılbaşından bu yana %19'un üzerinde, son 30 günde ise %5'in üzerinde değer kaybetti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta hisseleri, toplamda %67’lik payla öne çıkıyor.

Satışlarda Yüksek Artış

Sigorta şirketlerinin 2025 birinci çeyrek bilançolarında satış tarafında ciddi artışlar göze çarpıyor. Özellikle AGESA, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 41 milyon TL zarar açıklamışken, bu yılın ilk çeyreğinde 507 milyon TL’lik satışla %1.329’luk rekor bir artış kaydetti.

Şirket 2024/03 Satış (TL) 2025/03 Satış (TL) Değişim (%) AGESA -41.314.735 507.796.622 +1.329,09 AKGRT 282.426.912 542.518.979 +92,09 ANHYT 405.362.321 799.593.681 +97,25 RAYSG 855.989.748 1.009.465.582 +17,93 TURSG 4.621.183.149 5.320.887.576 +15,14

Hisseler Değer Kaybediyor, Yabancı Payı Dikkat Çekiyor

Şirketlerin satış gelirlerindeki artış, hisse performanslarına tam anlamıyla yansımıyor. Yılbaşından bu yana en fazla değer kaybeden hisse RAYSG olurken, yabancı yatırımcıların bu şirketteki payı %86,78 ile oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Benzer şekilde, AGESA da yabancı yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu şirketlerden biri (%45,76 oranında yabancı payı).

Hisse Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) Bu Ay Getiri (%) Yabancı Oranı (%) AKGRT -19,90 +1,32 +23,55 ANHYT -25,48 -8,96 +16,01 ANSGR -11,52 +0,80 +9,85 AGESA -11,10 +3,05 +45,76 TURSG -12,17 -8,16 +5,32 RAYSG -56,44 -0,39 +86,78

Sektörde prim üretiminin hızla artması, şirketlerin finansal performanslarına olumlu yansısa da, yatırımcıların borsa tarafında temkinli yaklaşımı sürüyor. Yılın devamında hem sektör trendleri hem de yatırımcı güveni, sigorta hisselerinin geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.