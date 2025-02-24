BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 2,09 kayıpla 9.602,16 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar TL oldu. Gün içinde en çok kaybettiren sektör madencilik olurken (%-5,43), en fazla kazandıran sektör finansal kiralama ve faktoring oldu (%4,20).

Endeksteki düşüşün ardından Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak "yukarı adım kuralını" devreye aldı.

Geri Alım Yapan Şirketler

21 Şubat 2025 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre hisse geri alımı gerçekleştiren şirketler şunlar oldu:

🔹 Gübre Fabrikaları (#GUBRF): 260,25 – 263,25 TL fiyat aralığında 160.000 TL nominal değerli hisse geri alımı yaptı. Şirketin toplam geri alınan paylarının nominal değeri 816.734 TL'ye ulaştı.

🔹 Ahlatcı Doğal Gaz (#AHGAZ): 19,84 – 20,14 TL fiyat aralığında 1.100.000 adet hisse geri alımı gerçekleştirdi. Geri alım sonrası şirketin elindeki toplam pay adedi 43.130.979’a yükseldi.

🔹 Büyük Şefler Gıda (#BIGCH): 33,34 TL fiyatla 200.000 adet hisse geri aldı. Şirketin toplam geri aldığı hisse adedi 772.649'a ulaştı.

🔹 Merko Gıda (#MERKO): 13,82-14,10 TL fiyat aralığında 140.000 TL nominal değerli hisse geri alımı yaptı. Şirketin geri aldığı toplam hisse sayısı 1.040.000 oldu.

🔹 Lokman Hekim (#LKMNH): 19,48 TL - 19,84 TL fiyat aralığında 100.000 adet hisse geri aldı. Geri alım sonrası şirkete ait hisselerin toplam oranı %0,35'e yükseldi.

Borsa İstanbul'daki volatilitenin arttığı bu dönemde şirketlerin hisse geri alım hamleleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.