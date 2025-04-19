Temettü Dağıtımı Kesinleşen Şirketler

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Yatırımcılara pay başına brüt 3,50 TL , net 2,975 TL temettü ödenecek.

Hak kullanım tarihi: 25 Haziran

Ödeme tarihi: 27 Haziran

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Brüt 0,550 TL , net 0,4675 TL temettü dağıtacak.

Hak kullanım tarihi: 25 Haziran

Ödeme tarihi: 27 Haziran

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA)

Brüt 0,0382081 TL , net 0,0324768 TL temettü verilecek.

Hak kullanım tarihi: 28 Nisan

Ödeme tarihi: 30 Nisan

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)

Brüt 0,4117647 TL , net 0,3499999 TL temettü dağıtılacak.

Hak kullanım tarihi: 25 Nisan

Ödeme tarihi: 29 Nisan

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)

Bedelsiz sermaye artırımı sonrası güncellenen orana göre brüt 0,125 TL, net 0,10625 TL ödeme yapılacak.

Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos

Ödeme tarihi: 14 Ağustos

Genel Kurul Onayına Sunulacak Temettü Teklifleri

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Brüt 0,48 TL , net 0,408 TL temettü dağıtımı önerildi.

Teklif edilen hak kullanım tarihi: 21 Mayıs

Ödeme tarihi: 23 Mayıs Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’de Ortaklık Yapısı Yenilendi

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)

İki taksit halinde toplamda brüt 0,7843136 TL , net 0,6666664 TL temettü önerisi yapıldı.

Ödeme tarihleri: Henüz açıklanmadı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

Net 0,0043478 TL temettü önerildi.

Hak kullanım tarihinin başlayabileceği son gün: 30 Haziran

Yatırımcılar, bu açıklamaları yakından takip ederek temettü takvimlerini ve ödeme detaylarını dikkate almalı. Şirketlerin KAP duyuruları, yatırım kararlarında önemli rol oynamaya devam ediyor.