Temettü Dağıtımı Kesinleşen Şirketler
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TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Yatırımcılara pay başına brüt 3,50 TL, net 2,975 TL temettü ödenecek.
Hak kullanım tarihi: 25 Haziran
Ödeme tarihi: 27 Haziran
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Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
Brüt 0,550 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak.
Hak kullanım tarihi: 25 Haziran
Ödeme tarihi: 27 Haziran
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA)
Brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü verilecek.
Hak kullanım tarihi: 28 Nisan
Ödeme tarihi: 30 Nisan
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Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
Brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtılacak.
Hak kullanım tarihi: 25 Nisan
Ödeme tarihi: 29 Nisan
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Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
Bedelsiz sermaye artırımı sonrası güncellenen orana göre brüt 0,125 TL, net 0,10625 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos
Ödeme tarihi: 14 Ağustos
Genel Kurul Onayına Sunulacak Temettü Teklifleri
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Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtımı önerildi.
Teklif edilen hak kullanım tarihi: 21 Mayıs
Ödeme tarihi: 23 Mayıs
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Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
İki taksit halinde toplamda brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü önerisi yapıldı.
Ödeme tarihleri: Henüz açıklanmadı
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Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
Net 0,0043478 TL temettü önerildi.
Hak kullanım tarihinin başlayabileceği son gün: 30 Haziran
Yatırımcılar, bu açıklamaları yakından takip ederek temettü takvimlerini ve ödeme detaylarını dikkate almalı. Şirketlerin KAP duyuruları, yatırım kararlarında önemli rol oynamaya devam ediyor.