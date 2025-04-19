Temettü Dağıtımı Kesinleşen Şirketler

  • TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
    Yatırımcılara pay başına brüt 3,50 TL, net 2,975 TL temettü ödenecek.
    Hak kullanım tarihi: 25 Haziran
    Ödeme tarihi: 27 Haziran

  • Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
    Brüt 0,550 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak.
    Hak kullanım tarihi: 25 Haziran
    Ödeme tarihi: 27 Haziran

  • Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA)
    Brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü verilecek.
    Hak kullanım tarihi: 28 Nisan
    Ödeme tarihi: 30 Nisan

  • Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)
    Brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtılacak.
    Hak kullanım tarihi: 25 Nisan
    Ödeme tarihi: 29 Nisan

  • Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
    Bedelsiz sermaye artırımı sonrası güncellenen orana göre brüt 0,125 TL, net 0,10625 TL ödeme yapılacak.
    Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos
    Ödeme tarihi: 14 Ağustos

Genel Kurul Onayına Sunulacak Temettü Teklifleri

  • Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
    Brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtımı önerildi.
     Teklif edilen hak kullanım tarihi: 21 Mayıs
    Ödeme tarihi: 23 Mayıs

    Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’de Ortaklık Yapısı Yenilendi Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’de Ortaklık Yapısı Yenilendi

  • Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
    İki taksit halinde toplamda brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü önerisi yapıldı.
     Ödeme tarihleri: Henüz açıklanmadı

  • Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
    Net 0,0043478 TL temettü önerildi.
    Hak kullanım tarihinin başlayabileceği son gün: 30 Haziran

Yatırımcılar, bu açıklamaları yakından takip ederek temettü takvimlerini ve ödeme detaylarını dikkate almalı. Şirketlerin KAP duyuruları, yatırım kararlarında önemli rol oynamaya devam ediyor.