Borsa İstanbul’un resmi takvimine göre:

30 Nisan 2025 tarihli VİOP işlemleri için T+2 takas teslimatı 5 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Pay Piyasası’nda ise 29 Nisan işlemleri 2 Mayıs’ta, 30 Nisan işlemleri ise 5 Mayıs 2025’te takasa konu olacak.

Aynı şekilde, Kıymetli Madenler Piyasası’nda ve Borçlanma Araçları ile Para Piyasalarında da 1 Mayıs Perşembe günü hiçbir işlem ve tescil gerçekleştirilmeyecek.

Yatırımcıların, takas ve teslimat tarihlerine dikkat ederek pozisyonlarını planlamaları önem taşıyor.