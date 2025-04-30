Borsa İstanbul’un resmi takvimine göre:

  • 30 Nisan 2025 tarihli VİOP işlemleri için T+2 takas teslimatı 5 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

  • Pay Piyasası’nda ise 29 Nisan işlemleri 2 Mayıs’ta, 30 Nisan işlemleri ise 5 Mayıs 2025’te takasa konu olacak.

Aynı şekilde, Kıymetli Madenler Piyasası’nda ve Borçlanma Araçları ile Para Piyasalarında da 1 Mayıs Perşembe günü hiçbir işlem ve tescil gerçekleştirilmeyecek.

Borsa Güne Düşüşle Başladı, Döviz ve Tahvil Piyasalarında Hareketlilik Sürüyor Borsa Güne Düşüşle Başladı, Döviz ve Tahvil Piyasalarında Hareketlilik Sürüyor

Yatırımcıların, takas ve teslimat tarihlerine dikkat ederek pozisyonlarını planlamaları önem taşıyor.