Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerin yeniden sınıflandırıldığı bildirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı hisseler daha yüksek işlem hacmine ve yatırımcı ilgisine sahip Yıldız Pazar’a taşınırken, bazıları ise alt pazarlara yönlendirildi.

Yatırımcılar Dikkat! Hisselerin Pazarı Değişiyor

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin pazar sınıflandırması kriterleri çerçevesinde, yani şirketlerin piyasa değeri, işlem hacmi ve likidite gibi göstergeler dikkate alınarak yapıldığı vurgulandı.

Yeni pazar yapısı, şeffaflık, etkin fiyat oluşumu ve yatırımcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Değişiklikle birlikte pazarlar arasındaki geçişkenliğin yatırımcılara daha net bir yol haritası sunması bekleniyor.

Yıldız Pazar’a Yükselen Hisseler Öne Çıkıyor

Yapılan yeni sınıflandırmada bazı şirketler için adeta ‘yıldızlaşma’ dönemi başladı. Özellikle son dönemde işlem hacmi artan, yatırımcı ilgisi gören ve performansıyla dikkat çeken bazı hisseler Alt ya da Ana Pazar’dan Yıldız Pazar’a terfi etti.

Bu durum, söz konusu hisselerin hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcıların radarına daha fazla girmesini sağlayabilir. Çünkü Yıldız Pazar’da işlem görmek, şirketler için bir prestij unsuru olarak görülüyor.

Alt Pazar’a Geçişler de Var

Her ne kadar bazı hisseler üst pazarlara taşınsa da, performans kriterlerini karşılamayan ya da likidite bakımından zayıflayan bazı şirketler de daha düşük segmentlere yönlendirildi. Bu şirketler için bu adım, gelecekte yeniden üst pazara geçmek adına bir “yeniden yapılanma süreci” olarak değerlendiriliyor.

Yeni Dağılımlar 1 Ekim 2025’te Yürürlükte

Pazar değişiklikleri 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Yatırımcıların bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak portföylerini yeniden gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor. Zira pazar değişiklikleri, hissenin görünürlüğü, teminat oranları ve fiyat hareketleri üzerinde etkili olabiliyor.

BIST’ten Açıklama: “Pazar Yapısı Dinamik Olmalı”

Borsa İstanbul’dan yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: