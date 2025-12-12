İşte günün öne çıkan alım-satım duyuruları:
BLUME
Bulut tarafından 44,00 TL fiyattan 200.000 adet pay alımı gerçekleştirilirken, şirketteki pay oranı %25,01’e yükseldi.
DOFER
Mert Doğan, 53,60 – 55,00 TL aralığından 640.000 adet pay satışı yaptı. Bu işlemin ardından pay sahipliği oranı %23,89’a geriledi.
ESCAR
Şirketin geri alım programı kapsamında 25.000 adet pay 20,60 TL fiyattan geri alındı.
ESEN
Pardus Portföy, toplam 6.500.000 adet alım ve 60.750.000 adet satış işlemi gerçekleştirdi. İşlemler sonrası pay oranı %4,66’ya düştü.
ENERY
Geri alım programı çerçevesinde 400.000 adet pay 10,15 – 10,24 TL fiyat aralığından geri alındı.
KLYPV
Şirket, geri alım kapsamında 100.000 adet payı 59,36 TL fiyattan geri aldı.
KLSYN
Geri alım programında 100.000 adet pay 5,55 TL’den geri alındı.
LINK
Effective Invest tarafından 29.321.106 adet pay satışı gerçekleşirken şirket sermayesindeki pay oranı %17,79’a geriledi.
LKMNH
Geri alım programı dahilinde 29.500 adet pay 16,06 – 16,15 TL aralığından geri alındı.
NTHOL
Şirket, 47,64 – 47,66 TL fiyat aralığında 30.081 adet pay geri aldı.
QUAGR
Allbatross Portföy, 93.000.000 adet pay satışı yaparak şirketteki pay oranını %8,27’ye düşürdü.
PEKGY
Pardus Portföy tarafından 30.000.000 adet pay alımı gerçekleştirilirken pay oranı %5,29’a yükseldi.
RODRG
Huriye Küçükdoğan, 21,50 – 21,66 TL fiyat aralığından 41.683 adet pay satışı yaparak pay oranını %0,32’ye düşürdü.
SASA
Erdemoğlu Holding, 2,92 TL fiyattan 79.000.000 adet pay satışı yaptı. Bu işlemin ardından holdingin pay oranı %69,25’e geriledi.
SMRVA
-
Tera Portföy, 938.527 adet pay satışı yaparak pay oranını %3,98’e düşürdü.
-
Tera Yatırım Holding, 6.624.631 adet pay alımı yaparak pay oranını %5,61’e yükseltti.
TEHOL
Tera Portföy, gün içinde 5.700.000 adet alım ve 1.699.924 adet satış gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda pay oranı %15,03’e yükseldi.