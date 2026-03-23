Yeni haftanın başlangıcında jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalarda altın ve gümüş öncülüğünde yaşanan sert düşüşler, Borsa İstanbul’u (BIST) harekete geçirdi. Artan oynaklık sonrası yatırımcıların işlem alanını genişletmek amacıyla kıymetli maden endeksli varlıklarda fiyat limitleri revize edildi.

Darphane Altın ve Gümüş Fonu’nda Limitler İki Katına Çıktı

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, piyasa yapıcı kurumların talebi doğrultusunda Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ve QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu (GMSTR.F) için uygulanan alt fiyat limitleri artırıldı.

ALTIN.S1: Uygulanan %5 oranındaki alt fiyat limiti, bugün saat 11:00 itibarıyla %10'a çıkarıldı.

GMSTR.F: %10 olan alt fiyat limiti oranı ise aynı saat itibarıyla %20'ye yükseltildi.

Karar öncesi %5 limit sınırı nedeniyle 77,95 seviyelerinden işlem gören ALTIN.S1, limit artırımı sonrası düşüşünü sürdürerek 75,8 seviyelerine kadar çekildi. Gümüş tarafında ise GMSTR.F, %8,5 kayıpla 613,5 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

VİOP’ta da Benzer Adım Atıldı

Borsa İstanbul, sadece spot piyasada değil, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da benzer bir düzenlemeye gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre; dolar/ons altın, TL/gram altın, dolar/ons gümüş, dolar/ons platin ve dolar/ons paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10’luk alt fiyat limiti %20’ye çıkarıldı.

Düşüşün Arkasında Ne Var?

Analistler, değerli metallerdeki bu sert geri çekilmenin temelinde küresel jeopolitik risklerin fiyatlanması ve kar satışlarının etkili olduğunu belirtiyor. Haftaya satıcılı başlayan emtia piyasalarındaki bu hareketlilik, yerel piyasada işlem gören sertifikaların da derinlik kazanması adına bu teknik düzenlemeleri zorunlu kıldı.