Yukarı Adım Kuralı Uygulaması Başlıyor

Borsa İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, 24/02/2025 tarihli seanstan itibaren, BIST 50 endeksinde yer alan hisse senetlerinde açığa satış işlemi, işlem yapılan hisse senedinin son fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılacak. Ancak, söz konusu hissenin son işlem fiyatı, bir önceki fiyattan yüksekse, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyatla da gerçekleştirilebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile Açığa Satış İşlemleri İzin Verildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli ve 62/1863 sayılı kararı doğrultusunda, BIST 50 endeksindeki hisseler üzerinde açığa satış işlemleri yapılmasına olanak sağlanmıştı. Yeni düzenleme, bu işlemleri daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik, yatırımcıların risklerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlarken, aynı zamanda piyasa istikrarını korumayı da hedefliyor.