Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarihli kararı gereği, BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satış yapılabiliyor. Bu düzenlemeye göre, açığa satış işlemi, işlem gören sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatından daha yüksek bir fiyatla yapılabilecek. Ancak, en son işlem fiyatı bir önceki fiyattan yüksekse, açığa satış işlemi en son fiyat seviyesinden de gerçekleştirilebilecek.

Borsa İstanbul ayrıca, gün içinde sahip olunmadan yapılan satışların ve aynı gün içinde alımlarla kapatılan işlemlerin de açığa satış kapsamına girdiğini belirtti. Yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının, bu tür satışlarda açığa satış seçeneğini işaretleyerek emir iletmeleri gerektiği vurgulandı.

Kamuyu bilgilendirme amacıyla yapılan bu duyuru, piyasa düzeninin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

KAP'a yapılan açıklama metninin tamamı şöyle: