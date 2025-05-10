Alınan tedbirler kapsamında, Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP), Sumer Varlık Yönetim AŞ (SMRVA), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) hisseleri için çeşitli işlemler devreye girdi.

EDIP.E Payları:

EDIP hisseleri, 12 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden itibaren 11 Haziran 2025 tarihine kadar brüt takas uygulamasına tabi olacak. Ayrıca, daha önce uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri de devam edecektir. Borsa İstanbul’dan Takas Süresinde Yeni Dönem İçin İlk Adım: T+1’e Geçiş Değerlendirme Süreci Başladı

SMRVA.E Payları:

SMRVA payları ise 12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 11 Haziran 2025 tarihine kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. Bu dönemde, önceden uygulanan açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de sürecektir.