Alınan tedbirler kapsamında, Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP), Sumer Varlık Yönetim AŞ (SMRVA), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) hisseleri için çeşitli işlemler devreye girdi.
-
EDIP.E Payları:
EDIP hisseleri, 12 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden itibaren 11 Haziran 2025 tarihine kadar brüt takas uygulamasına tabi olacak. Ayrıca, daha önce uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri de devam edecektir.
-
SMRVA.E Payları:
SMRVA payları ise 12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 11 Haziran 2025 tarihine kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. Bu dönemde, önceden uygulanan açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de sürecektir.
-
BRKVY.E ve SURGY.E Payları:
BRKVY ve SURGY hisseleri, 12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 11 Haziran 2025 tarihine kadar açığa satış ve kredili işlemler yapılamayacak.