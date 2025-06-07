İstanbul liderliğini koruyor, Ankara ve İzmir takipte

İstanbul, 1 milyon 616 bin 979 yatırımcıyla açık ara en çok pay senedi yatırımcısına ev sahipliği yapan şehir konumunda. Başkenti Ankara 665 bin 685 yatırımcıyla izlerken, üçüncü sırada 442 bin 887 yatırımcıyla İzmir yer aldı. Portföy büyüklüğü bakımından ise Ankara’nın yatırımları 286 milyar 375 milyon lira, İzmir’in ise 120 milyar 605 milyon lira olarak kaydedildi.

Bursa ilk üç büyük ili zorlayan şehir

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en fazla yatırımcıya sahip şehir Bursa oldu. 272 bin 876 yatırımcıya sahip şehirdeki toplam portföy büyüklüğü ise 82 milyar 947 milyon lira olarak hesaplandı. Bursa’yı yatırımcı sayısında Antalya (225 bin 210), Kocaeli (190 bin 454), Adana (179 bin 467), Mersin, Konya ve Balıkesir takip etti.

Portföy büyüklüğünde ise Bursa'nın ardından Antalya 46,8 milyar lira ile ikinci sırada yer alırken, onu Gaziantep (42,6 milyar lira), Adana (40,9 milyar lira) ve Kocaeli (37,3 milyar lira) izledi.

Yatırımcıların tercihi BIST 100 ve sanayi sektörü

Endeks bazlı değerlendirmelerde, BIST 100 en fazla ilgi gören endeks oldu. Mayıs sonu itibarıyla bu endeksteki yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 olarak belirlendi. Sektör bazında ise sanayi endeksi 4 milyon 599 bin 761 yatırımcıyla en çok tercih edilen sektör olurken, hizmetler endeksi 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıyla ikinci sırada yer aldı. Bankacılık endeksinde ise 1 milyon 73 bin 149 yatırımcı bulunduğu bildirildi.

Yaş gruplarına göre dağılım: En yüksek portföy 45-49 yaş grubunda

Yatırımcı profiline yaş grubu açısından bakıldığında, portföy büyüklüğü en fazla olan yaş aralığı 45-49 yaş grubu oldu. Bu grup, 295,7 milyar liralık toplam portföy ile listenin başında yer aldı. Ancak yatırımcı sayısı açısından zirve 35-39 yaş grubuna ait.

En düşük portföy büyüklüğüne ve yatırımcı sayısına sahip grup ise 15-19 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubundaki portföy değeri sadece 2,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Genç yatırımcılar (20-29 yaş arası), toplamda yaklaşık 68 milyar liralık portföy ile piyasada aktif yer alırken, 30-44 yaş aralığındaki bireylerin portföy büyüklüğü 472 milyar liraya ulaştı. 50 yaş üstü yatırımcılar ise yaklaşık 969 milyar liralık portföy büyüklüğü ile dikkat çekti.