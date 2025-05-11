En Yüksek Temettüyü ULKER Dağıtacak
Listenin başında, Türkiye’nin önde gelen gıda devlerinden Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) yer alıyor. ULKER, hisse başına brüt 8,07 TL, net 6,86 TL temettü dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek. Dağıtım tarihi ise 19 Haziran 2025 olarak belirlendi.
Temettü Dağıtacak Diğer Öne Çıkan Şirketler ve Tarihleri:
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Boğaziçi Beton (BOBET): Net 0,17 TL – 8 Temmuz
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Osmanlı Yatırım (OSMEN): Net 0,050 TL (3 taksit) – 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim
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Büyük Şefler (BIGCH): Net 0,62 TL – 31 Temmuz
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Turcas Petrol (TRCAS): Net 0,66 TL – 30 Haziran
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Ulusal Faktoring (ULUFA): Net 1,00 TL – 23 Haziran
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Aztek Teknoloji (AZTEK): Net 1,15 TL – 28 Mayıs
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Torunlar GYO (TRGYO): Net 3,50 TL – 11 Haziran
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Başkent Doğalgaz (BASGZ): Net 1,70 TL – 18 Temmuz
Temettü Dağıtımı Yaklaşan Diğer Şirketler:
Aşağıda, açıklanan ama tarihi ya da taksiti henüz netleşmemiş olan bazı şirketleri görebilirsiniz:
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Merit Turizm (MERIT): Net 0,119 TL – Tarih açıklanmadı
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Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Net 0,85 TL – Tarih açıklanmadı
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Gıpta Kırtasiye (GIPTA): Net 0,48 TL – Tarih açıklanmadı
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Durukan Şekerleme (DURKN): Net 0,027 TL (2 taksit) – Tarih açıklanmadı
Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Bu açıklamalar, hisse senedi yatırımcıları açısından oldukça önemli. Temettü verimi yüksek hisseler, uzun vadeli yatırımcılar için pasif gelir fırsatı sunuyor. Ancak sadece temettü miktarına değil, şirketin büyüme potansiyeli ve finansal istikrarı da dikkate alınmalı.
Hisse Sahipleri Temettü Takvimini Not Etmeli
2025 yılı temettü takvimi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken gelişmelerle dolu. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacağına ilişkin bu bilgiler, portföy kararlarını şekillendirmede önemli bir rehber olabilir. Özellikle yüksek temettü verimi sunan ULKER, TRGYO ve BASGZ gibi şirketler radarınızda olsun.