En Yüksek Temettüyü ULKER Dağıtacak

Listenin başında, Türkiye’nin önde gelen gıda devlerinden Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) yer alıyor. ULKER, hisse başına brüt 8,07 TL, net 6,86 TL temettü dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek. Dağıtım tarihi ise 19 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Temettü Dağıtacak Diğer Öne Çıkan Şirketler ve Tarihleri:

Boğaziçi Beton (BOBET): Net 0,17 TL – 8 Temmuz

Osmanlı Yatırım (OSMEN): Net 0,050 TL (3 taksit) – 7 Mayıs, 29 Temmuz, 27 Ekim

Büyük Şefler (BIGCH): Net 0,62 TL – 31 Temmuz Borsa İstanbul'da Katar Bereketi!

Turcas Petrol (TRCAS): Net 0,66 TL – 30 Haziran

Ulusal Faktoring (ULUFA): Net 1,00 TL – 23 Haziran

Aztek Teknoloji (AZTEK): Net 1,15 TL – 28 Mayıs

Torunlar GYO (TRGYO): Net 3,50 TL – 11 Haziran

Başkent Doğalgaz (BASGZ): Net 1,70 TL – 18 Temmuz

Temettü Dağıtımı Yaklaşan Diğer Şirketler:

Aşağıda, açıklanan ama tarihi ya da taksiti henüz netleşmemiş olan bazı şirketleri görebilirsiniz:

Merit Turizm (MERIT): Net 0,119 TL – Tarih açıklanmadı

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Net 0,85 TL – Tarih açıklanmadı

Gıpta Kırtasiye (GIPTA): Net 0,48 TL – Tarih açıklanmadı

Durukan Şekerleme (DURKN): Net 0,027 TL (2 taksit) – Tarih açıklanmadı

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Bu açıklamalar, hisse senedi yatırımcıları açısından oldukça önemli. Temettü verimi yüksek hisseler, uzun vadeli yatırımcılar için pasif gelir fırsatı sunuyor. Ancak sadece temettü miktarına değil, şirketin büyüme potansiyeli ve finansal istikrarı da dikkate alınmalı.

Hisse Sahipleri Temettü Takvimini Not Etmeli

2025 yılı temettü takvimi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken gelişmelerle dolu. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacağına ilişkin bu bilgiler, portföy kararlarını şekillendirmede önemli bir rehber olabilir. Özellikle yüksek temettü verimi sunan ULKER, TRGYO ve BASGZ gibi şirketler radarınızda olsun.