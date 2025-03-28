Sektörler arasında en fazla kazanan madencilik oldu, yüzde 0,57'lik artışla dikkat çekti. Öte yandan, sigorta sektörü yüzde 3,57 oranında en fazla kayıp yaşayan sektör olarak öne çıktı. Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanacak tarife kararları öncesinde ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişeleri piyasalara negatif bir hava estirirken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini yakından izliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt dışında ABD'deki kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 Endeksi'nde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.