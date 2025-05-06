Yatırımcıların Dikkatini Çeken İşlemler

ADESE hisselerinde, Bank of America Corporation tarafından 2,43 – 2,60 TL aralığında 18,4 milyon adet alış ve 7,7 milyon adet satış işlemi gerçekleştirilirken, şirket sermayesindeki payı %5,78’e ulaştı. Bu gelişme, yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

BOBET, ENERY, ENDAE, TERA ve DCTTR gibi şirketler, milyon adetleri bulan hisse geri alımlarıyla öne çıktı. ENDAE 4,1 milyon adet hisseyi geri alarak en yüksek işlem hacimlerinden birine imza attı.

Dikkat Çeken Alım ve Satışlar

METUR hisselerinde, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut’un 1 milyon adet hisse devretmesi sonrası payı %15,74’e geriledi.

TUREX ’te Atilla Ersan, 3 milyon adet hisseyi 43,86 TL fiyattan satarak şirket sermayesindeki payını %13,30’a düşürdü. Borsa İstanbul’dan Takas Süresinde Yeni Dönem İçin İlk Adım: T+1’e Geçiş Değerlendirme Süreci Başladı

FORMT hisselerinde Mustafa Sezen’in yaptığı 1 milyon adetlik satışla payı %9,61’e geriledi.

TKFEN hisselerinde Can Kültür Sanat, 2,7 milyon adet hisse alımı yaparak sermaye içindeki payını %10,44’e yükseltti.

BAYRK ’ta Allbatross Portföy’ün alımları sonrası payı %10,05’e ulaştı.

IEYHO ’da Pardus Portföy’ün gerçekleştirdiği alım sonrası %5,08 seviyesine çıkıldı.

MOGAN hisselerinde Güriş İnşaat’ın payı %10,99’a yükseldi.

Geri Alım Programları Devam Ediyor

Çok sayıda şirket hisse geri alım programlarını sürdürürken, AKFIS, AKFYE, AHGAZ, ASGYO, KAYSE, LKMNH, MAKIM, MERCN, NATEN, NTHOL, PCILT, SANFM gibi şirketler geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

Öte yandan GOKNR paylarında dikkat çeken bir işlemde, Esterad'ın sahip olduğu 1,5 milyon adetten fazla Borsa’da işlem görmeyen payın Simsima Real Estate Investment’a Borsa dışından devri açıklandı.

Yatırımcılar İçin Yol Gösterici Nitelikte

Bu gelişmeler, yatırımcılar açısından şirketlerin geleceğe yönelik stratejilerine dair ipuçları sunarken, özellikle hisse geri alım programlarının piyasaya olan güveni artırdığı gözlemleniyor.