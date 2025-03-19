Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Saat 14:08:10 itibariyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazaryeri'nde işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gün İçinde İkinci Kesinti

Borsa İstanbul'da gün içerisinde ilk devre kesici uygulaması saat 09:55:19'da, endeksteki yüzde 5'lik kayıbın ardından devreye girmişti. Ancak piyasalardaki satış baskısının devam etmesi ve kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla ikinci kez işlemler durduruldu.

Devre Kesici Sistemi Nedir?

Borsa İstanbul'da uygulanan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, ani ve sert fiyat hareketlerini kontrol altına almak ve yatırımcıların panik kaynaklı zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılıyor. Şu ana kadar piyasaların tekrar dengesini bulması için geçici bir tedbir olarak uygulanan sistem, alım-satım dengesizliği oluştuğunda otomatik olarak devreye giriyor.

Borsa İstanbul'daki hareketlilik ve piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor.