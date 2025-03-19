Toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 9,63, holding endeksi ise yüzde 6,16 oranında değer kaybetti. Borsa İstanbul'da tüm sektör endeksleri gerilerken, en büyük kayıp bankacılık sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin etkisiyle karmaşık bir seyir izlenirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikaları kararlarına çevrildi.

Piyasalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yurt içinde ise siyasi gündem de piyasalar üzerinde etkili oluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 4 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla gözaltı karanı verildiğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisinin yakından izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.