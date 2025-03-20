BIST 100 endeksi, günü yüzde 9’luk kayıpla 9 bin 800 puandan tamamlarken, BIST Tüm Endeksi’nde de yüzde 8.5’lik bir değer kaybı görüldü. Gün içerisinde iki kez devre kesici uygulandı ve birçok hisse senedi taban seviyesini gördü. En büyük kayıp ise banka hisselerinde yaşandı. Türkiye’nin en büyük dört bankasının hisseleri taban fiyatına geriledi.

Piyasa Değerinde 1.2 Trilyon Liralık Erişme

Borsadaki sert satış dalgası sonucunda, borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri 1.2 trilyon lira azaldı. Uzmanlar, siyasi belirsizliğin piyasalara olan etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Özellikle yabancı yatırımcıların çekilmesi ve iç piyasada panik satışlarının devreye girmesi bu düşüşü derinleştirdi.

Döviz Kurları Rekor Kırdı

Döviz piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Dolar/TL kuru dün 41,64 liraya kadar yükselerek rekor kırarken, yeni güne 37,97 lira seviyesinden başladı. Euro/TL kuru ise 44,88 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yeni güne 41,67 liradan giriş yaptı.

Altın Fiyatlarında Sert Hareketler

Siyasi gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatı da hızlı bir yükseliş kaydetti. Dün 4 bin 69 liraya kadar çıkan gram altın, yeni güne 3 bin 721 lira seviyesinden başladı. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası’ndan Döviz Müdahalesi

Döviz kurlarındaki hızlı yükselişi baskılamak amacıyla Merkez Bankası’nın piyasaya döviz satışı yaptığı öne sürüldü. Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Merkez Bankası kurları dengelemek için piyasaya yaklaşık 10 milyar dolar sattı. Ancak bu müdahalenin döviz kurlarındaki yükselişi ne kadar sınırlayabileceği belirsizliğini koruyor.

Piyasalar, önümüzdeki günlerde hem siyasi gelişmeleri hem de ekonomi yönetiminin atacağı adımları yakından takip edecek. Uzmanlar, piyasadaki oynaklığın devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.