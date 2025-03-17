Geri Alım İşlemleri Devam Ediyor
Şirketlerin pay geri alım programları kapsamında çeşitli işlemler gerçekleştirildi.
-
ALKLC, 100.000 adet payını 41,32 – 41,36 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
GEDIK, 60.545 adet payı 7,87 – 7,99 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
INVES, 6.000 adet payı 230,80 – 232,80 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
LKMNH, 70.529 adet payı 19,31 – 19,42 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
SEGMN, 150.000 adet payı 21,74 – 22,00 TL fiyat aralığından geri aldı.
-
YYLGD, 107.244 adet payı 9,73 – 9,85 TL fiyat aralığından geri aldı.
Öne Çıkan Pay Alımları
Bazı yatırımcılar ve şirketler de paylarını artırma yoluna gitti.
-
BOSSA’da, Oğuz Tekstil 7,10 TL fiyattan 14.894 adet pay alarak, şirket sermayesindeki payını %1,25’e çıkardı.
-
DESA’da, Adesa Mağazacılık 9,08 TL’den 70.000 adet pay aldı ve sermayedeki payını %1,26’ya yükseltti.
-
ENKAI’da, Mehmet Sinan Tara 55,50 – 56,35 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %1,03’e çıkardı.
-
ORGE’de, Evli Fund Management 87,75 – 96,10 TL fiyat aralığından 119.372 adet pay alarak, şirket sermayesindeki payını %5,08’e yükseltti.
-
OYLUM’da, Begüm Büyüknalbant 7,47 – 7,48 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alarak, payını %1,66’ya yükseltti.
Dikkat Çeken Satış İşlemleri
Öte yandan bazı hisselerde satış işlemleri de gerçekleşti.
-
BVSAN’da, Bülbüloğlu Holding 106,56 TL fiyattan 1.125.000 adet pay satışı yaptı ve şirket sermayesindeki payını %42,49’a düşürdü.
-
KATMR’de, Bank of America Corporation 2,43 – 2,48 TL fiyat aralığında 31.327.120 adet alış ve 34.803.839 adet satış gerçekleştirdi. Şirket sermayesindeki payı %4,68’e geriledi.
-
SNGYO’da, Avni Çelik 196.855.000 adet pay satışı yaptı ve payı %38,47’ye düştü.
-
TUCLK’de, Tuba Nergiz 8,84 – 9,12 TL fiyat aralığında 6.000.000 adet pay satışı gerçekleştirerek, şirket sermayesindeki payını %1,00’e düşürdü.
Borsa İstanbul’daki hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekerken, şirketlerin geri alım stratejileri ve yatırımcıların alım-satım hamleleri piyasaya yön vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, piyasadaki gelişmelerin yatırımcı kararlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam edecek.