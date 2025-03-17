Geri Alım İşlemleri Devam Ediyor

Şirketlerin pay geri alım programları kapsamında çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

ALKLC , 100.000 adet payını 41,32 – 41,36 TL fiyat aralığından geri aldı.

GEDIK , 60.545 adet payı 7,87 – 7,99 TL fiyat aralığından geri aldı.

INVES , 6.000 adet payı 230,80 – 232,80 TL fiyat aralığından geri aldı.

LKMNH , 70.529 adet payı 19,31 – 19,42 TL fiyat aralığından geri aldı.

SEGMN , 150.000 adet payı 21,74 – 22,00 TL fiyat aralığından geri aldı.

YYLGD, 107.244 adet payı 9,73 – 9,85 TL fiyat aralığından geri aldı.

Öne Çıkan Pay Alımları

Bazı yatırımcılar ve şirketler de paylarını artırma yoluna gitti.

BOSSA ’da, Oğuz Tekstil 7,10 TL fiyattan 14.894 adet pay alarak, şirket sermayesindeki payını %1,25’e çıkardı.

DESA ’da, Adesa Mağazacılık 9,08 TL’den 70.000 adet pay aldı ve sermayedeki payını %1,26’ya yükseltti.

ENKAI ’da, Mehmet Sinan Tara 55,50 – 56,35 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %1,03’e çıkardı.

ORGE ’de, Evli Fund Management 87,75 – 96,10 TL fiyat aralığından 119.372 adet pay alarak, şirket sermayesindeki payını %5,08’e yükseltti.

OYLUM’da, Begüm Büyüknalbant 7,47 – 7,48 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alarak, payını %1,66’ya yükseltti.

Dikkat Çeken Satış İşlemleri

Öte yandan bazı hisselerde satış işlemleri de gerçekleşti.

BVSAN ’da, Bülbüloğlu Holding 106,56 TL fiyattan 1.125.000 adet pay satışı yaptı ve şirket sermayesindeki payını %42,49’a düşürdü.

KATMR ’de, Bank of America Corporation 2,43 – 2,48 TL fiyat aralığında 31.327.120 adet alış ve 34.803.839 adet satış gerçekleştirdi. Şirket sermayesindeki payı %4,68’e geriledi.

SNGYO ’da, Avni Çelik 196.855.000 adet pay satışı yaptı ve payı %38,47’ye düştü.

TUCLK’de, Tuba Nergiz 8,84 – 9,12 TL fiyat aralığında 6.000.000 adet pay satışı gerçekleştirerek, şirket sermayesindeki payını %1,00’e düşürdü.

Borsa İstanbul’daki hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekerken, şirketlerin geri alım stratejileri ve yatırımcıların alım-satım hamleleri piyasaya yön vermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, piyasadaki gelişmelerin yatırımcı kararlarını nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam edecek.