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Yatırımcıların dört gözle beklediği bu ödemeler, özellikle temettü verimi yüksek hisseleri portföylerinde bulunduranlar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor.

İşte 2025 Mayıs ayının son haftasında temettü dağıtımı yapacak bazı öne çıkan şirketler ve ödeme takvimi:

Hisse Toplam Nakit Temettü (TRY) Hisse Başına Brüt Temettü (TRY) Ödeme Tarihi
CCOLA 2.550.084.615.690 0,911 26 Mayıs 2025
MAVI 791.506.168.750 0,996 26 Mayıs 2025
ASUZU 465.315.308.130 1,686 26 Mayıs 2025
LKMNH 38.250.000.000 0,177 26 Mayıs 2025
TGSAS 12.750.000.000 0,85 27 Mayıs 2025
AEFES 641.190.789.300 1,083 27 Mayıs 2025
AGHOL 1.062.499.993.000 4,363 28 Mayıs 2025
SUMAS 10.625.000.000 1,707 28 Mayıs 2025
CEMTS 93.500.000.000 0,187 28 Mayıs 2025
PAGYO 69.600.000.000 0,8 28 Mayıs 2025
AZTEK 115.488.730.000 1,155 28 Mayıs 2025
TKFEN 104.367.768.500 0,282 28 Mayıs 2025
MGROS 1.062.500.000.000 5,868 28 Mayıs 2025
SISE 1.700.000.000.000 0,555 30 Mayıs 2025

Bu ödemeler, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi benimseyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, şirketlerin kârlılık durumlarını da gözler önüne seriyor.

Yatırımcıların temettü ödemelerinden yararlanabilmesi için ilgili hisse senedini temettü tarihi öncesinde portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların temettü tarihi ve hak kullanım sürelerini dikkatle takip etmelerinde fayda var.

Not: Yukarıda yer alan temettü miktarları brüt tutarlar olup, stopaj kesintileri sonrası yatırımcının eline geçecek net tutarlar farklılık gösterebilir.