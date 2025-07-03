Yılın ilk yarısında zayıf kalan borsa performansı ve yatırımcı ilgisi, halka arzlarda frene basılmasına neden oldu. Ancak BIST 100 endeksinin yeniden 10 bin puanın üzerine tırmanması ve haziran ayında başlayan yukarı yönlü hareket, piyasalara yeni umut aşıladı. Buna rağmen uzmanlar, piyasadaki likidite probleminin henüz tam anlamıyla çözülmediğine dikkat çekiyor. Yatırımcı ilgisinin ve katılımın düşük kaldığı bir ortamda, yeni halka arzlara temkinli yaklaşılıyor. SPK’da onay bekleyen yaklaşık 80-90 halka arz dosyasının bulunduğu biliniyor. Yeni onayların ise üçüncü çeyrekte gelmesi bekleniyor.

Likidite Sıkıntısı ve Dalgalı Seyir Belirleyici Oldu

Yılın ilk aylarında iç ve dış jeopolitik gelişmeler, sıkı para politikası, alternatif yatırım araçlarının cazibesi ve şirket bilançolarındaki düşük performanslar, hisse senedi piyasalarında belirsizlik yarattı. Bu durum, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların geri çekilmesine ve piyasalarda likidite sıkıntısının derinleşmesine neden oldu. Bu süreçte gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki halka arz ise geçmiş yılların aksine beklenen ilgiyi görmedi.

2025 Halka Arz Hisseleri: Getirilerde Uçurum Var

Tüm bu zorluklara rağmen, 2025 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan bazı halka arz hisseleri güçlü fiyat performansları sergiledi. Yılın en dikkat çeken hissesi olan VSNMD, yatırımcısına yüzde 976’lık getiri sağlayarak yılın en çok kazandıran şirketi oldu. Halka arz edilen hisselerde genel piyasa düşüşlerine kıyasla daha sınırlı değer kayıpları yaşandığı da dikkat çekiyor.

Çarpanlar Arasında Uçurum: İskontolu ve Primli Hisseler

Yeni halka arz edilen şirketler arasında değerleme farklılıkları öne çıkıyor. Özellikle PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) oranları, şirketlerin borsa performanslarına dair önemli ipuçları veriyor. 2025 halka arzları arasında AKFİS, 0,58’lik PD/DD oranıyla özsermayesine göre en ucuz işlem gören şirket olarak öne çıkarken; VSNMD ve DSTKF hisseleri sırasıyla 15,26 ve 14,05 çarpanlarla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu farklar, bazı hisselerin hâlâ iskontolu işlem gördüğüne, bazılarının ise yüksek beklentilerle primli fiyatlandığına işaret ediyor.

Yeni Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Piyasaların yeniden ivme kazandığı bir dönemde, halka arzlara yönelik beklentiler yükseliyor. Ancak yatırımcılar ve piyasa aktörleri, yeni arzların sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Üçüncü çeyrekle birlikte SPK’dan yeni onayların gelmesi ve halka arz takviminin yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcı ilgisinin ve piyasa güveninin artması, halka arzların başarısını doğrudan belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor.