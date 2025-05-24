İşte temettü dağıtacak o dört şirket ve detayları:

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

Ticari araç üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Anadolu Isuzu, yatırımcılarına hisse başı brüt 1,9841 TL temettü verecek. Bu tutarın net karşılığı ise 1,6865 TL olacak.

Hak Kullanım Tarihi: 26 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 28 Mayıs 2025

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Bölgesel içecek devi Coca-Cola İçecek, bu yıl da hissedarlarını sevindirecek. Şirket, hisse başına 1,0722 TL brüt, 0,9114 TL net temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Hak Kullanım Tarihi: 26 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 28 Mayıs 2025

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Lokman Hekim, bu yılki temettü ödemesini iki taksit şeklinde yapacak. Toplamda 0,4166 TL brüt ve 0,3542 TL net ödeme planlayan şirket, ilk taksit olarak net 0,1771 TL ödeme yapacak.

İlk Taksit Hak Kullanım Tarihi: 26 Mayıs 2025

İlk Taksit Ödeme Tarihi: 28 Mayıs 2025

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Perakende giyim sektörünün liderlerinden Mavi, 2025 yılı temettü dağıtımında hissedarlarına 1,1720 TL brüt, 0,9962 TL net ödeme yapacak.

Hak Kullanım Tarihi: 26 Mayıs 2025

Ödeme Tarihi: 28 Mayıs 2025