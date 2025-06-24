Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 249,56 puanlık artış kaydeden endeks, güne alıcılı başlamasının ardından yükselişini sürdürdü. İşlem hacmi ise 63,3 milyar lira seviyesine ulaştı ve piyasadaki canlılığı gözler önüne serdi.

Sektörel bazda bakıldığında, en fazla prim yapan sektör yüzde 6,38 ile ulaştırma olurken, onu bankacılık sektörü yüzde 3,42 ve holdingler yüzde 2,52 oranında yükselişle takip etti. Öte yandan, günün ilk yarısında negatif ayrışan tek sektör yüzde 1,8'lik düşüşle kimya, petrol ve plastik oldu.

Analistler, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin küresel risk iştahını artırdığına ve bu iyimserliğin yurt içi piyasaları da desteklediğine dikkat çekiyor. Özellikle günün ilk yarısında genele yayılan alım dalgası endekse pozitif katkı sağladı.

Günün devamında yatırımcıların odağı, yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonlarına, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışına ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 seviyeleri direnç; 9.200 ve 9.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların küresel haber akışı ve merkez bankalarının sinyallerini dikkatle izlemesi gereken bir süreç yaşanırken, endekste pozitif seyir şimdilik korunuyor.