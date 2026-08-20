Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Yıldıztepe, Kıraç ve Hatunsuyu mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği programlarda yol, altyapı, doğal gaz ve çevre düzenlemelerine ilişkin konular ele alındı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle ziyaretleri kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Yıldıztepe, Kıraç ve Hatunsuyu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Çibik, mahalle muhtarları, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı. Mahalle sakinlerinin yol, altyapı, doğal gaz ve çevre düzenlemelerine ilişkin taleplerini dinleyen Başkan Taşkın ve Milletvekili Tüfenkci, iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde kayıt altına alınan taleplerin ilgili kurumlar ve belediye birimleri aracılığıyla takip edileceği belirtildi.

: 'Altyapısı tamamlanan yolları programımıza alıyoruz'

Battalgazi'nin 104 mahallesinde vatandaşlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem sonrasında nüfus hareketliliğine bağlı olarak hizmet ihtiyacının arttığını söyledi.

Başkan Taşkın, 'Göreve geldiğimiz günden itibaren cuma günleri farklı bir mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Battalgazi geniş bir coğrafyaya sahip. Deprem sonrasında özellikle kırsal bölgelerimize ciddi bir nüfus akışı oldu. Yeni yerleşimlerle birlikte yol, kanalizasyon, su, doğal gaz, internet ve temizlik gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç da arttı. Biz de mevcut imkânlarımız çerçevesinde bu ihtiyaçları belirli bir program dâhilinde karşılamaya çalışıyoruz' dedi.

Yol çalışmalarını altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde yürüttüklerini ifade eden Taşkın, 'Asfalt kamu kaynağıdır. Asfaltını yaptığımız bir yolun altı ay sonra altyapı çalışması nedeniyle yeniden kazılmasını istemiyoruz. Su, doğal gaz, elektrik ve iletişim altyapısı tamamlanan sokaklarımızı programımıza alarak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Altyapı çalışması bulunan yerlerde ise ilgili kurumların işlemlerini tamamlamasını bekliyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımızla sürekli irtibat hâlindeyiz. Bugün vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri de ilgili birimlerimizle değerlendirerek takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yıldıztepe'de vericiler tek noktada toplanacak

Yıldıztepe'de bulunan yayın vericilerinin tek noktada toplanmasına yönelik proje hakkında da bilgi veren Başkan Taşkın, projenin ilk aşaması için 10 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Taşkın, 'Yıldıztepe'de ilk hedefimiz antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak. Projenin bu aşamasının yaklaşık 30 milyon liralık maliyeti bulunuyor. Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'nin girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan ilk yatırım için 10 milyon liralık hibe desteği aldık. Arsa sorununu çözdükten sonra çalışmalara başlayarak vericileri tek antende toplayacağız. Sonraki aşamalarda ise Yıldıztepe'yi seyir ve rekreasyon alanlarıyla birlikte Malatya'nın ziyaret edilen noktalarından biri hâline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

Tüfenkci'den 'Terörsüz Türkiye' Değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen çerçeve yasaya değindi.

Tüfenkci, 'Türkiye olarak zorlu süreçlerden geçtik. Terörün ülkemizdeki izlerini tamamen silmek amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen çerçeve yasayla birlikte sürecin hukuki zemini de oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla ülkemizin refahını ve büyümesini daha ileri bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak mahallelerimizi, ilçelerimizi, Malatya'mızı ve Türkiye'mizi büyütmenin gayreti içerisindeyiz' dedi.

Depremin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalara da değinen Tüfenkci, 'Yıldıztepe'de olduğu gibi farklı mahallelerimizde yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Ancak mahallelerimizin sadece konut değil; yol, altyapı, doğal gaz ve sosyal alanlara ilişkin talepleri de bulunuyor. Bugün bu talepleri vatandaşlarımızdan doğrudan dinliyor ve ilgili kurumlara iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

Yıldıztepe'de planlanan projeye destek vereceklerini belirten Tüfenkci, 'Yıldıztepe'deki vericilerin tek noktada toplanması için yürütülen proje kapsamında ilk olarak 10 milyon liralık kaynak sağlandı. Proje tamamlandığında görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak ve bölge seyir alanı ile rekreasyon düzenlemelerinin bulunduğu bir alana dönüştürülecek. Biz de projenin sonraki aşamalarını Belediye Başkanımızla birlikte takip edeceğiz' dedi.

'Talepleri ilgili kurumlara ileteceğiz'

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma takvimine ara vermesiyle birlikte milletvekillerinin mahalle ziyaretlerine ağırlık verdiğini söyledi.

Kahveci, 'Meclisimizin çalışma takvimine ara verdiği bu dönemde milletvekillerimiz sahada vatandaşlarımızla bir araya geliyor. Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçelerimizde gerçekleştirilen programlarla hemşehrilerimizin talep ve önerilerini doğrudan dinliyoruz. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte mahallelerimizi ziyaret etmeyi sürdüreceğiz' dedi.

Mahalle başkanları ve muhtarlarla sürekli iletişim hâlinde olduklarını aktaran Kahveci, 'Mahalle başkanlarımız ve muhtarlarımız aracılığıyla bize iletilen konuları takip ediyoruz. Bunun yanında doğrudan bize ulaşmayan talep ve sorunları da bu toplantılarda vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Aldığımız talepleri yerelde belediyemize, diğer konuları ise milletvekillerimiz aracılığıyla ilgili kurumlara ileteceğiz' ifadelerini kullandı.

Hatunsuyu Mahallesi'nde doğal gaz hattının ulaşmadığı sokakların bulunduğunu bildiklerini dile getiren Kahveci, 'Hatunsuyu'nda doğal gazla ilgili eksik kalan sokaklarımız bulunuyor. Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla birlikte dağıtım şirketiyle görüşerek bu sorunun çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizden gelen yol, altyapı ve diğer hizmet taleplerini de ilgili kurumlarla görüşerek takip edeceğiz' diye konuştu.