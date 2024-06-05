Akü sektörünün öncü markası Yiğit Akü'nün halka arz süreci için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin akü sektörünün önde gelen markalarından Yiğit Akü için çaldı.

Yiğit Akü’nün halka arzında 75 milyon adet hisse satışı gerçekleşti ve halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirket, 06 Haziran 2024 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da "YIGIT" koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı ise %24,96 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Yiğit Akü gong töreni, Bursa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Yiğit, Yiğit Akü Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Yiğit, İntegral Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, İntegral Yatırım A.Ş. İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bekgöz, İntegral Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kemal Çelik, Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bülent Sezgin, Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoglu, Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Menevşe Özdemir Dilidüzgün ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Yiğit Akü, sektöründeki lider ve yenilikçi konumuyla, sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde bilinen, tercih edilen, güvenilen değerli bir markasıdır. Şüphesiz bu değerin oluşmasında, Şirketin kaliteli ürünler sunması ve müşteri odaklı yaklaşımının önemi büyüktür.

Ülkemizin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Yiğit Akü, sürekli olarak ihracat kapasitesini ve küresel satış ağını genişletmektedir. Bu nedenle, Borsada işlem görmeye başlaması, şirketin bu gücüne güç, bu değerine değer katacaktır.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzı, sermaye piyasalarımıza hayırlı olsun. Yiğit Akü’ye önümüzdeki dönem çalışmaları için şimdiden başarılar diliyor, Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

"Başarıyla tamamladığımız halka arz, sürdürülebilir büyümemiz için tarihi bir adımdır."

Yiğit Akü için başarı yolculuklarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ifade eden Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, ‘’ Bugün burada, Yiğit Akü ailesi olarak sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Başarıyla tamamladığımız halka arz, sürdürülebilir büyümemiz için tarihi bir adımdır. Şirketimizin temellerini attığımız ilk günden bu yana, her zaman yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefledik. Bugün, bu hedeflerimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, Yiğit Akü’yü halka arz etmenin mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Yiğit Akü olarak, sadece ülkemizde değil, global pazarda da tanınan ve tercih edilen bir marka olmayı başardık. Bu başarının arkasında, inovasyona olan bağlılığımız, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları yatmaktadır. Bugün, Yiğit Akü’nün halka arz edilmesiyle birlikte, siz değerli yatırımcılarımızı da bu büyük ailenin bir parçası olarak görmekten onur duyuyoruz. Halka arz sürecimiz, şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu adımla, sermaye yapımızı güçlendirecek, Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandıracak ve yeni yatırımlar için kaynak yaratacağız. Yiğit Akü’nün başarısı, sadece finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızla da ölçülmektedir. Sürdürülebilirlik, iş yapış biçimimizin merkezinde yer alıyor. Yiğit Akü’nün halka arzı, sizlere uzun vadeli değer yaratma ve büyüme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır. Şirketimizin güçlü mali yapısı, deneyimli yönetim ekibi ve yenilikçi vizyonu ile gelecekte de başarılı iş sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Sizlerin desteğiyle, Yiğit Akü’yü daha ileriye taşıyacak ve birlikte nice başarılara imza atacağız. Bu önemli dönüm noktasında, bize duyduğunuz güven ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Yiğit Akü ailesinin bir parçası olarak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak dileğiyle.’’ şeklinde konuştu.