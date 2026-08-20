Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere, velilerin ise doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla kırtasiye sektöründeki denetimler hız kazandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ağustos'ta başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, 14 Ağustos'a kadar Türkiye genelindeki 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesi kontrol edildi.

Yaklaşık 480 bin ürün incelendi

Beş günlük denetim sürecinde işletmelerde raf ve kasa kontrolleri gerçekleştirilirken, toplam 479 bin 847 ürün incelendi.

Denetimlerde yalnızca aykırılıkların tespit edilmesine yönelik işlem yapılmadı. Mevzuata uyumun artırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 işletmeye gerekli açıklama ve uyarılarda bulunuldu.

367 işletmeye idari yaptırım

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık, denetimlerin temel amacının özellikle öğrenciler ve veliler olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, eğitim öğretim dönemi boyunca da piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.