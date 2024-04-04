Törende konuşan IC Holding CEO’su Murad Bayar, “Grubumuz IC Enterra ile birlikte Borsa İstanbul’a ilk adımını atmış oldu. Bize güvenen, halka arz sürecinde talepleri ile yoğun ilgi gösterip yanımızda olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi. IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler de “Bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Borsaya kote bir şirket olmak bize, geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkânı sağlayacak. Sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa ederek birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji alanında büyüyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 4 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen gong törenin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arz sürecini toplam hisse sayısının 4,11 katı talep alarak tamamlayan IC Enterra’nın açılış gongunu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, IC Holding CEO’su Murad Bayar, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler birlikte çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, “IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz gong törenine hoş geldiniz. IC Holding’in altyapı ve enerji alanındaki köklü geçmişi ve deneyimiyle kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, halka arzdan elde ettiği gelirle, enerji arz güvenliği açısından çok kıymetli olan yatırımlarını, çeşitlendirerek devam ettirecektir. Enerji dönüşümüne katkısıyla ekonomiyi destekleyen bu değerli şirketimizi, Borsa İstanbul’da görmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırım ihtiyacı, bu alandaki halka arzların önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumlara, teşekkür ediyorum. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’ye, Borsa İstanbul Ailesi’ne hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“BORSA İSTANBUL’A İLK ADIMIMIZI ATMIŞ OLDUK”

Gong töreninde, “IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile Borsa İstanbul’a ilk adımımızı atmış bulunuyoruz” diyen IC Holding CEO’su Murad Bayar şunları söyledi:

“IC Enterra’nın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Halka arz sürecini başarı ile yürüten tüm paydaşlarımıza ve bizi büyük talepleri ile onurlandıran yatırımcılarımıza sonsuz teşekkürler. Ben halka arzda gördüğümüz yoğun ilginin, IC Holding’e, IC Enterra’ya ve Türkiye’nin enerji sektöründeki potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 4,11 kat talep de bunu gösteriyor.”

“BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI”

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler ise törende yaptığı konuşmada, “Yarım asırdan fazla bir zamandır ülkemizde ve dünyada pek çok projeyi hayata geçiren IC Holding’in sahip olduğu uzmanlık ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’yi yatırımcılar ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Bize bu yolda destek olan, yanımızda yer alan yatırımcılarımıza tekrar teşekkür ederek, yeni başlangıcımızın grubumuza, enerji sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Talep toplama sürecinde yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerini dile getiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok ise gong töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, “27-29 Mart tarihleri arasında Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 4,11 kat gibi oldukça büyük bir talep geldi. Bize duydukları güven için yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunmak isterim. Biz IC Enterra olarak, sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda toplumumuzun ve gelecek nesillerin refahı için çalışıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etmeye kararlıyız” dedi.

“OPERASYONLARI KÂRLI BİR ŞİRKETİZ”

“Gördüğümüz yoğun ilgi, iş modelimizin ve gelecek vizyonumuzun yatırımcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor. Aldığımız güçlü talep, şirketin sektördeki güçlü konumunu ve gelecek potansiyelini yansıtıyor” diyen Kızılok şöyle devam etti:

“Borsaya kote bir şirket olmak öncelikle bize, geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkânı sağlayacak. Grubumuzun güçlü finansla yapısının yanı sıra yarım asrı aşan inşaat ve altyapı tecrübesi bizim en büyük motivasyon kaynaklarımız arasında yer alıyor. Biz operasyonları kârlı olan ve kâr odaklı büyüyen bir şirketiz. Yatırımcılarımız, halka arz süreciyle birlikte kârlı ve sürdürülebilir bir büyümeye de ortak oldu. IC Holding şirketleriyle birlikte yaratacağımız sinerjinin geleceğe doğru daha kararlı adımlarla yürümemizi sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız, halka arzdan elde edilen geliri yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine destek olmak. Bugüne kadar yaptığımız HES yatırımlarıyla bir baz oluşturduk. Farklı bölgelerde yer almanın getirdiği coğrafi avantajlar sayesinde verimli, sürdürülebilir bir elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. HES’lerimizin yanına güneş ve depolamalı RES’lerimizi de dâhil ederek kaynak çeşitliliğimiz artıracağız. Bizim yeni yatırımlar noktasında ana stratejimiz rüzgâr ve güneş santralleriyle portföyümüzde kaynak çeşitlendirmesine gitmek.”

YILDA YAKLAŞIK 1,2 MİLYAR KWH ELEKTRİK ÜRETİYOR

Gong törenin ardından Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da “ENTRA” kodu ile işlem görmeye başlayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, uluslararası başarıları ile bir dünya markası olan IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığına sahip. Şirketin Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden toplam 388 megavat (MW) kurulu güce sahip 9 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin 2023 yılında santralleri aracılığıyla ürettiği elektrik miktarı 1 milyar 200 milyon kilovat saat (kWh) oldu.

Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES’le hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföyü olan IC Enterra, rüzgar ve güneş santralleriyle portföyünde kaynak çeşitlendirmesine gitmeyi planlıyor. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanan IC Enterra’nın rüzgâr ve güneş santrali ile depolamaya yönelik projeleri de bulunuyor. Dinamik, aydınlık ve umut dolu bir geleceği mümkün kılmak misyonuyla yola çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, adını enerjinin “en”inden, yerküre ve 4 element anlamlarına gelen “terra”dan alıyor.