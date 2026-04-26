Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak daha önce yürürlüğe alınan düzenlemelerin sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda yalnızca açığa satış işlemlerine yönelik yasak değil, aynı zamanda kredili işlemlerde uygulanan öz kaynak oranına ilişkin esneklik de aynı tarihe kadar geçerli olacak.

SPK’nın kararında, söz konusu uygulamaların yatırımcıların korunması ve piyasa istikrarının desteklenmesi amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı. Mevcut düzenlemelerin, piyasadaki oynaklığı sınırlamaya ve dengeli fiyat oluşumuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni bir karar alınmadığı sürece, belirtilen tedbirler 8 Mayıs seans kapanışına kadar yürürlükte kalacak.