Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında gün boyunca üst düzey isimlerle kritik ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde; sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ele alındı. G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de bir araya geldi.

Almanya ile Stratejik COP31 ve İklim Eylemi Diyaloğu

Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile gerçekleştirilen görüşmede, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Ağırbaş, “Görüşmemizde, COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası’nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” dedi.

“İklim Eylemi, Bilimsel Bilgi ve Saha Uygulamalarının Kesişimiyle Anlam Kazanır”

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı ve Cambridge Net Zero Direktörü Prof. Emily Shuckburgh ile yapılan görüşmede, iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ve akademik ağların COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Ağırbaş, üniversitelerin katkısına dikkat çekerek, döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi konusunda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Avrupa İklim Vakfı ile Küresel Politika ve Etki Teması

Avrupa İklim Vakfı CEO’su Laurence Tubiana ile gerçekleştirilen görüşmede, Paris Anlaşması sonrası küresel iklim politikalarının seyri ve COP31 öncelikleri değerlendirildi.

Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik kararlılık vurgusu yaptı.

Global Methane Hub CEO’su Marcelo Mena ile yapılan görüşmede ise metan emisyonlarının azaltımına yönelik stratejiler ele alındı.

“Sıfır Atık Yaklaşımımız Kapsayıcı Bir İcra Mekanizması”

G7 bünyesinde düzenlenen “Atıklardan Metan Üretimi” toplantısında konuşan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi değil, sistemin yeniden tasarlanmasını da kapsadığını belirtti.

“Yeşil Dönüşüm Sadece Bir Gereklilik Değil, Güçlü Bir Ekonomik Tercih”

Ağırbaş, G7 kapsamında düzenlenen “Geleceğe Giden Yol” oturumunda yaptığı kapanış konuşmasında, yeşil dönüşümün ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Fransa’daki Türk STK’ları ile Buluşma

Paris programı kapsamında Fransa’daki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Ağırbaş, COP31 sürecinde toplumsal katılımın önemine vurgu yaptı.

COP31 Sürecine Güçlü Diplomasi Trafiği

Gerçekleştirilen görüşmelerde;

Sıfır atık ve döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması

Metan emisyonları

İklim finansmanının güçlendirilmesi

Akademi ve yerel yönetimlerin sürece dahil edilmesi

gibi başlıklar öne çıktı.

Toplantılarda, COP31 sürecinde önceliğin taahhütleri somut ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek olduğu mesajı verildi.