Dünyanın en büyük şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerine sağladığı tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumuna yükselen Balsu Gıda, emektar çalışanlarının çaldığı ilk gong ile sermaye piyasalarına adım attı. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirket, 20 Şubat 2025 tarihi itibarıyla BALSU koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; uzun yıllar boyunca emekleriyle Balsu Gıda’ya güç katan çalışanlar olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Balsu Gıda, uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörünün önde gelen köklü bir şirketidir. Ülkemizin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındığı işleyerek, dünya çapındaki üreticilere ve nihai olaral tüketicilere ulaştırmaktadır. 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarına ve büyümesine devam edecek, hedeflerini daha ileriye taşıyacak, sanayi kuruluşları içindeki sıralamasını yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Balsu Gıda’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz”

Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumuna yükselen Balsu Gıda olarak istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi açısından önemli bir adım attıklarını belirterek şöyle konuştu: “Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün artık bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. Geniş ve yaygın bir yatırımcı kitlesinden aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek tabana yayıldı ve finansal yapımız daha da güçlendi. Balsu Gıda olarak orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz. Halka arz ile birlikte bu hedefe giden yolda önemli bir kilometre taşını tamamladık. Bu gelişme sadece bizim için değil aynı zamanda sektörümüz için de önemli bir dönüm noktası. Balsu Gıda olarak Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduk. Sektörümüzün daha şeffaf, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için ilk adımı atarak örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Fındık sanayimizin yaşayacağı bu dönüşümle Türk fındığının global arenada marka değerini ve prestijini daha artıracağımıza inanıyoruz. Her şeyden önce halka arz sürecinde bizlere verdikleri destek ve inançlarından Balsu Gıda ailesine, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışması, çabaları ve emekleri sayesinde bugünlere geldik. Bu vesileyle markamızın gücüne, geleceğine ve büyüme potansiyeline inanarak Balsu Gıda ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek isterim. Hisselerimize gelen talep bizleri gururlandırırken, geleceğe ilişkin de motivasyonumuzu artırarak umutlandırıyor. Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Balsu Gıda ailesi olarak gelecek dönemde hep birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz”

“Balsu’nun başarısının temelinde birbirimize gösterdiğimiz saygı, işimize duyduğumuz sevgi ve emek var”

Balsu Gıda’nın 30 yıllık çalışanı Muhasebe Müdürü Cafer Kaymak ise “Balsu Gıda'da çalışmaya başladığım 30 yıldan bu yana pek çok değişim yaşandı. Teknoloji gelişti, iş yapış şekillerimiz değişti, şirketimiz her geçen yıl büyüdü ancak bir şey hiç değişmedi. O da Balsu Gıda'nın değerleri ve birbirimize duyduğumuz bağlılık. Biz burada gerçekten bir aileyiz. Bugün yaşadığımız gibi güzel günlerin yanında zorluklarla karşılaştığımız zamanlar da oldu. Başarıları hep birlikte kutladığımız gibi zorlukların da üstesinden beraber geldik. 30 yılı aşkın iş hayatımın bana öğrettiği en önemli şey şirketlerin gücünü büyüklükleri değil, içindeki insanlar belirliyor. Balsu'nun bugün geldiği başarılı noktanın temelinde de birbirimize gösterdiğimiz saygı, işimize duyduğumuz sevgi ve emek var. Balsu Gıda'nın bir parçası olmaktan hep mutluluk duydum. Bu özel günde de bana bu fırsatı verdikleri için yönetimimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.