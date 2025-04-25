Geri Alımda Hız Kesmeyen Şirketler

Geri alım programlarını sürdüren şirketlerden AHGAZ, 180.000 adet hissesini 21,28 – 21,52 TL fiyat aralığından geri alarak programını güçlendirdi. Benzer şekilde ASGYO, 189.398 adet payı 10,18 – 10,25 TL, AVGYO ise 311.527 adet payı 8,20 – 8,84 TL aralığından geri aldı.

ENDAE 204.347 adet, ENERY ise 1.150.000 adet pay alımıyla dikkat çekerken, HRKET 100.000 adet hisseyi 60,10 – 60,30 TL aralığında portföyüne dahil etti. GSDDE, DCTTR, FRIGO, MERCN, MAKIM, MACKO, SEGMN ve PCILT gibi şirketler de gün içinde binlerce pay geri alarak yatırımcılarına güven mesajı verdi.

Yöneticiler ve Ortaklardan Dikkat Çeken Satışlar ve Alımlar

EUREN Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Hatipoğlu, 200 milyon adet payı 5,90 TL sabit fiyatla kurumsal yatırımcılara satarak şirket sermayesindeki payını %27,44’e düşürdü. ORGE tarafında ise çifte işlem gerçekleşti: Nevhan Gündüz, 350.000 adet payı 96,40 TL fiyattan satarken, şirketin elindeki 1 milyon adet pay da aynı fiyattan piyasaya arz edilerek 30 milyon TL gelir sağlandı.

Öte yandan, HATEK yatırımcısı Ebubekir Ektiren, 27.900 adet hisse alımıyla şirketteki pay oranını %5,10’a yükseltti.

Kurumsal Yatırımlarda Yoğunluk Sürüyor

INVES’in dikkat çeken işlemleri arasında 2.165 adet INVES payının 225,00 – 226,50 TL fiyat aralığından geri alımı yer aldı. Ayrıca, aynı şirket 249,00 – 250,00 TL fiyat aralığında 5.000 adet VERUS payı satın alarak VERUS’taki payını %63,83’e yükseltti.

24 Nisan tarihinde açıklanan bu işlemler, şirketlerin piyasa dinamiklerine aktif şekilde katıldığını ve hissedar değerini artırma stratejilerini sürdürdüklerini ortaya koydu.