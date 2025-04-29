Geri Alımda Hız Kesen Yok
Birçok şirket piyasa değerini desteklemek amacıyla hisse geri alımlarına devam etti. ENERY, günün en yüksek hacimli geri alımını gerçekleştirerek 5.762.547 adet payı 4,05 – 4,20 TL aralığında geri aldı. SASA da 20 milyon adet payı 4,07 – 4,19 TL fiyat bandında toplayarak dikkat çeken bir hamle yaptı.
Öne çıkan diğer geri alım işlemleri şöyle:
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AHGAZ: 200.000 adet pay (21,60 – 21,74 TL)
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AKFIS: 60.084 adet pay (19,91 – 20,04 TL)
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AKFGY: 400.000 adet pay (1,89 TL)
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AVGYO: 100.000 adet pay (8,73 – 9,08 TL)
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DCTTR: 36.082 adet pay (36,90 – 36,98 TL)
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ENDAE: 174.000 adet pay (14,52 – 14,84 TL)
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GLYHO: 150.000 adet pay (6,90 TL)
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HRKET: 100.000 adet pay (61,45 – 63,00 TL)
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INVES: 19.092 adet pay (223,00 – 226,50 TL)
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KAYSE: 150.000 adet pay (17,99 TL)
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MERCN: 32.051 adet pay (15,60 TL)
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MAKIM: 29.445 adet pay (16,96 TL)
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MACKO: 50.000 adet pay (34,12 – 34,68 TL)
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PCILT: 70.000 adet pay (12,38 TL)
Yönetici ve Yatırımcı Hareketleri de Dikkat Çekti
ENKAI Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara, 250.000 adet payı 61,65 – 62,60 TL fiyat aralığında alarak şirketteki payını %0,28’e çıkardı.
Guriş İnşaat, MOGAN paylarında 50.000 adetlik alım yaptı ve şirketteki payını %10,98’e yükseltti.
PASEU Hisselerinde Dev Değişim
Fatih Erdoğan, PASEU hisselerinde 40 milyon adetlik dev bir satış yaparken, bu işlem sonrası şirketteki payı %4,53’e geriledi. Aynı paylar, Pardus Portföy tarafından satın alındı ve şirketin PASEU’daki payı %19,18’e çıktı.
GOKNR tarafında ise Turkey Juice Company, 26,51 TL fiyattan 527.120 adet pay satışı gerçekleştirerek şirketteki payını %24,25’e düşürdü.