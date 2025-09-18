Ovacak ve Ayasaranda’daki üreticilerle bir araya gelen yetkililer, hem hasada katıldı hem de üretim süreçlerini yakından inceledi.

Etkinlikler, Ovacak’ta üretici Musa Yalçın’a ait damla sakızı bahçesinde başladı. Katılımcılar, coğrafi işaretli damla sakızının özenli üretim sürecini deneyimledi. Ayasaranda’da ise Avukat Levent Uşkay’a ait zeytin bahçesinde sezonun ilk zeytinleri toplandı.

Program kapsamında Alaçatı’da, Milli Emlak Müdürlüğü’nden tahsis edilen 10 bin sakız fidanıyla kurulan ve dünyanın en büyük sakız ağacı plantasyonu olma özelliği taşıyan alan da ziyaret edildi. Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu, plantasyonun bölge tarımı ve ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı.

Etkinliklerde, üreticilerin emeklerinin desteklenmeye devam edileceği ve Çeşme tarımının güçlendirilmesine yönelik projelerin süreceği vurgulandı.