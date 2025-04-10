ENERY ve GSDHO'dan Dikkat Çeken Geri Alım

Enerjisa Enerji (ENERY), piyasa değerini desteklemek amacıyla 3 milyon adet hisseyi 3,43 – 3,50 TL aralığından geri alarak en yüksek hacimli işlemlerden birine imza attı. GSD Holding (GSDHO) ise 1,3 milyon adet hisseyi 4,22 – 4,26 TL aralığından portföyüne kattı.

Bireysel Yatırımcılardan Hamleler

Sena Yıldırım, SAMAT paylarında yaptığı satışla sermayedeki payını %1,16’ya indirirken, SANEL’deki alımlarıyla %6,93 seviyesine taşıdı. Benzer şekilde Ensar Polat, TDGYO hisselerinde yaptığı 1 milyonu aşkın pay satışıyla şirket içindeki payını %10,50’ye çekti.

Vehbi Ergin Öztürk ve Mehmet Torun Alımda

KGYO hisselerinde Vehbi Ergin Öztürk, 3,7 milyon adetlik alımla şirket sermayesindeki payını %0,37’ye yükseltti. Mehmet Torun ise TRGYO paylarında yaptığı 10.000 adetlik alımla pay oranını %39,36’ya taşıdı.

Şirketler Geri Alımda İstikrarlı

Ahgaz, ADGYO, CVKMD, ENSRI, GLRYH, GRTHO, LKMNH, MACKO, OZGYO, PCILT, RUBNS, TERA ve NTHOL gibi birçok şirket, piyasa koşullarına karşı istikrarı sağlamak amacıyla farklı adet ve fiyat aralıklarında hisse geri alımını sürdürdü.

Dikkat Çeken Satış: FORMT

Mustafa Sezen, FORMT hisselerinde yaptığı yaklaşık 1 milyon adetlik satışla sermayedeki payını %10,64 seviyesine çekti. Bu işlem, günün en yüksek bireysel satışları arasında yer aldı.