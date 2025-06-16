En fazla geri alım yapan şirketlerden biri ENERY olurken, şirket 2 milyon 992 bin adet payı 5,93 – 6,06 TL fiyat aralığından portföyüne kattı. Öte yandan bireysel yatırımcılar da devredeydi; ENKAI’de Mehmet Sinan Tara, 250 bin adet hisse alımı gerçekleştirerek şirketteki payını %1,07’ye yükseltti.

AKFGY, 1 milyon 200 bin adet hisse alımını 1,98 – 2,00 TL seviyesinden gerçekleştirerek geri alım operasyonunda başı çeken şirketlerden biri oldu. ADGYO ise 400 bin adet payı 29,36 – 31,08 TL bandından geri alarak güçlü bir hamle yaptı.

Güriş Holding, MOGAN paylarında 150 bin adetlik alımla sermaye içindeki payını %0,05’e çıkardı. SANEL tarafında ise yatırımcı Ali Yıldırım'ın 50 bin adet hisse alımı dikkat çekti; böylece şirketteki payı %0,53’e ulaştı.

Bazı şirketlerin geri alım fiyatları oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti. TABGD, 33.155 adet hisseyi 163,70 – 164,40 TL aralığından alırken; INVES, 220,00 – 238,90 TL gibi yüksek banttan 27.390 adet payı geri aldı.

MERIT paylarında da hareketli bir gün yaşandı. NTHOL, MERIT hisselerinde 313.925 adet alım gerçekleştirerek şirketteki payını %69,86’ya taşıdı.

Bununla birlikte, nadir de olsa hisse satışları da yaşandı. YBTAS tarafında Votoranim Çimento, 93.282 TL bedelle 17 adet pay satarak şirketteki payını %82,42’ye düşürdü.

Geri alım yapan diğer şirketler ve işlem detayları şu şekilde:

AHGAZ : 282.175 adet (27,92 – 28,18 TL)

AKFYE : 250.752 adet (15,30 – 15,85 TL)

ATAKP : 40.000 adet (37,50 – 37,92 TL)

BOBET : 200.000 adet (20,40 TL)

LKMNH : 510.632 adet (13,86 – 14,75 TL)

NTHOL : 947.782 adet (39,58 – 42,20 TL)

MACKO : 300.000 adet (40,14 – 41,10 TL)

ORGE : 22.275 adet (70,25 – 70,55 TL)

PRKME : 25.000 adet (16,20 – 16,38 TL)

PCILT : 30.000 adet (12,40 TL)

PNLSN : 50.000 adet (35,14 – 37,50 TL) Borsada Ulaştırma ve Bankacılık Hisseleri Çakıldı! İçeriği Görüntüle

SANFM : 10.000 adet (15,00 TL)

TCKRC : 55.000 adet (35,49 TL)

VAKBN: 350.000 adet (22,78 – 22,90 TL)

Şirketlerin gerçekleştirdiği bu geri alım operasyonları, piyasalarda güven tazeleme ve hisse fiyatlarını destekleme amaçlı olarak yorumlanıyor. Hisse bazlı hareketliliklerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.