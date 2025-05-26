Geri Alım Programlarında Hız Kesilmiyor
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AKFGY, geri alım programı kapsamında 250.000 adet hissesini 2,12 TL’den portföyüne kattı.
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AKFYE, 60.000 adet hisseyi 16,13 – 16,16 TL bandından geri aldı.
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AHGAZ, 125.000 adet hisseyi 25,28 – 25,34 TL aralığından topladı.
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ALARK, dikkat çeken bir işlemle 589.000 adet hisseyi 84,10 – 85,75 TL seviyelerinden geri aldı.
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ENERY, en yüksek hacimli geri alımı gerçekleştirdi; 2.378.314 adet hisseyi 5,13 – 5,65 TL aralığında portföyüne ekledi.
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BOBET, KAYSE, LKMNH, MACKO, MHRGY, NTHOL, PCILT, REEDR, SANFM ve TEZOL gibi birçok şirket de farklı adet ve fiyat aralıklarında hisse geri alımlarını sürdürüyor.
Bireysel ve Kurumsal Yatırımcı İşlemleri
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DERHL hisselerinde, Alnus Yatırım 89,70 TL fiyattan 100.000 adet alım yaptı. Bu işlem sonrası şirketteki pay oranı %14,92’ye yükseldi.
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KRTEK paylarında Türkay Aydın, 27,48 – 28,42 TL aralığında 50.000 adet satış gerçekleştirdi. Pay oranı %5,56’ya geriledi.
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PRZMA hisselerinde Sibel Kuru Billurcu, 12,80 – 12,85 TL’den 26.609 adet hisse satarak payını %2,86’ya düşürdü.
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MOGAN tarafında Güriş Holding, 8,80 TL fiyattan 150.000 adet alım yaparak payını %0,05 seviyesine çıkardı.
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YBTAS’ta ise Votorantim Çimento, 14 adet payı 114.044 TL fiyattan satarak sermayedeki payını %82,68’e çekti.
Özel Transfer İşlemleri
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OBAMS paylarında, Esterad Bank’a ait 582.715 adet Borsa’da işlem görmeyen C grubu payın, Real Estate Investment şirketine Borsa dışı yöntemle devredildiği bildirildi.
Şirketlerin sürdürdüğü hisse geri alım programları, yatırımcıya verilen güven mesajının yanı sıra, piyasa değerlerinin korunması ve artırılması yönünde atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler, şirketlere duyulan güvenin sinyallerini verirken, bireysel yatırımcıların satışları ise stratejik portföy yönetimi açısından dikkatle izleniyor.