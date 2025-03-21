21 Mart 2025 tarihinde saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin aktif hale geldiği duyuruldu. Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Bu önlem, piyasalarda aşırı dalgalanmanın önüne geçilmesi amacıyla alındı. Devre kesici, Borsa İstanbul'un işlem güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynuyor ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında yatırımcıların panik satışlarının önüne geçilmesini hedefliyor.

Borsa İstanbul’daki düşüşün ardındaki nedenler henüz netleşmiş değil, ancak analistler küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle bu tür dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor. Devre kesicinin ardından işlemlerin tekrar başlatılmasıyla birlikte, piyasaların normale dönmesi bekleniyor.