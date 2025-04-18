Dünkü işlemleri 9.396,02 puandan tamamlayan BIST 100, güne yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puandan başlamıştı. Ancak seans içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, 9.433,8 puanla gün içi en yüksek seviyesini görürken, en düşük 9.350,78 puanı test etti.

Sektör endekslerinde de kayıplar dikkat çekti. Günün ilk yarısında hizmetler ve mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi ise yüzde 0,61 oranında geriledi.

BIST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 33’ü değer kazanırken, 64’ü kayıp yaşadı. Günün en fazla işlem gören hisseleri Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tofaş, Akbank ve ASELSAN oldu.

Tahvil piyasasında ise 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 42,44, bileşik getiri ise yüzde 46,94 olarak gerçekleşti.

Döviz piyasasında ise, İstanbul serbest piyasada dolar 38,1760 TL'den, avro ise 43,5370 TL'den satışa sunuluyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi saat 13.00 itibarıyla 1,1370 seviyelerinde işlem görüyor.