Borsa'daki hızlı düşüş sonrası, kayıpların yüzde 5'i aşması üzerine devre kesici devreye girdi. Borsa İstanbul, saat 09:55:19'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'ni aktif hale getirdi. Bu durum, Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki paylar ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde, ayrıca Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu.

Devre kesici sonrası, 10:20'de paylar için tek fiyat emir toplama işlemleri başlatıldı. Saat 10:25'te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemler normal seansla devam edecek. Pay Piyasasında, tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylar ve diğer araçlarda da seans kaldığı yerden başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, işlemlerin 10:30'dan itibaren normale döneceği duyuruldu.