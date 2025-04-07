Temettü dağıtacak şirketler ve detayları şu şekilde:

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

Yatırımcısına hisse başına 0,8500 TL net temettü ödeyecek olan Afyon Çimento'nun temettü verimi %6,66 seviyesinde bulunuyor.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

Portföyünde yüksek kira getirisi barındıran Akmerkez GYO, bu hafta hisse başına 12,6400 TL temettü dağıtarak %5,37 oranında temettü verimi sağlayacak.

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

Şirket, yatırımcısına 0,1212 TL net temettü dağıtacak. LDR Turizm’in temettü verimliliği ise %0,08 olarak açıklandı.

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Holding, bu hafta yatırımcılarına 5,8480 TL temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü verimi %4,28 olarak duyuruldu.

Temettü yatırımcılığına ilgi duyan yatırımcılar için bu hafta önemli fırsatlar barındırıyor. Şirketlerin kâr paylaşımı politikaları doğrultusunda düzenli temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırım stratejilerinde önemli bir kriter olmaya devam ediyor.